У прокуратурі розповіли, якою ракетою атакували Куп'янськ
У Харківській обласній прокуратурі дізналися, якою ракетою російські окупанти атакували Куп'янськ Харківської області. Внаслідок чергової атаки ворога загинули шість осіб.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Обстріл Куп'янська
"Станом на зараз відомо, що російські військові завдали удару по м. Куп‘янськ гібридною ракетою "Грім-Е1", — йдеться у повідомленні.
Вона створена на базі радянської ракети Х-38. Максимальна дальність ураження "Грім-Е1" може становити 120 км.
Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, місто Куп'янськ Харківської області зазнало атаки із застосуванням керованих авіабомб.
Також ми писали, що у Куп'янську Харківської області зросла кількість жертв внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що шість людей загинули.
Додамо, вранці 19 вересня російські окупанти обстріляли Херсон. Росіяни влучили у тролейбус, який курсував містом, є загиблі та постраждалі.