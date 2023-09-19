У прокуратурі розповіли, якою ракетою атакували Куп'янськ

Правоохоронці на місці обстрілу Куп'янська 19 вересня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харківській обласній прокуратурі дізналися, якою ракетою російські окупанти атакували Куп'янськ Харківської області. Внаслідок чергової атаки ворога загинули шість осіб.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Обстріл Куп'янська

"Станом на зараз відомо, що російські військові завдали удару по м. Куп‘янськ гібридною ракетою "Грім-Е1", — йдеться у повідомленні.

Вона створена на базі радянської ракети Х-38. Максимальна дальність ураження "Грім-Е1" може становити 120 км.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, місто Куп'янськ Харківської області зазнало атаки із застосуванням керованих авіабомб.

Також ми писали, що у Куп'янську Харківської області зросла кількість жертв внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що шість людей загинули.

Додамо, вранці 19 вересня російські окупанти обстріляли Херсон. Росіяни влучили у тролейбус, який курсував містом, є загиблі та постраждалі.