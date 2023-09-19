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У прокуратурі розповіли, якою ракетою атакували Куп'янськ

19 вересня 2023 20:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У прокуратурі розповіли, якою ракетою атакували Куп'янськ
Правоохоронці на місці обстрілу Куп'янська 19 вересня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харківській обласній прокуратурі дізналися, якою ракетою російські окупанти атакували Куп'янськ Харківської області. Внаслідок чергової атаки ворога загинули шість осіб.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Обстріл Куп'янська

"Станом на зараз відомо, що російські військові завдали удару по м. Куп‘янськ гібридною ракетою "Грім-Е1", — йдеться у повідомленні.

Вона створена на базі радянської ракети Х-38. Максимальна дальність ураження "Грім-Е1" може становити 120 км.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, місто Куп'янськ Харківської області зазнало атаки із застосуванням керованих авіабомб

Також ми писали, що у Куп'янську Харківської області зросла кількість жертв внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що шість людей загинули.

Додамо, вранці 19 вересня російські окупанти обстріляли Херсон. Росіяни влучили у тролейбус, який курсував містом, є загиблі та постраждалі.

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