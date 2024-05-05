В прокуратуре рассказали о последствиях обстрела центра Харькова

Последствия обстрелов центра Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

5 мая в 14:20 в результате авиаудара тремя ударными минами воздушной бомбардировочной авиации боевиков по Шевченковскому району Харькова 15 человек получили ранения.

Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в воскресенье, 5 мая.

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Чубенко рассказал, что в общей сложности 20 многоквартирных жилых домов получили повреждения в результате обстрела. Атака была осуществлена вооруженными силами Российской Федерации посредством управляемой авиабомбы Д30-СН.

В настоящее время зафиксировано три попадания по территории района, где работают прокуроры и следственные полиции с целью фиксации военного преступления и сбора всей необходимой информации по данному инциденту.

Напомним, что российские войска в воскресенье, 5 мая, атаковали центральную часть Харькова.

В результате обстрела произошло попадание в частный дом. Там пострадали два человека. На месте ракетного удара погибла собака, его хозяина госпитализировали.