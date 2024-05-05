У прокуратурі розповіли про наслідки обстрілу центру Харкова

Наслідки обстрілу центру Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

5 травня о 14:20 внаслідок авіаудару трьома ударними мінами повітряної бомбардувальної авіації бойовиків по Шевченківському району Харкова 15 людей отримали поранення.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в неділю, 5 травня.

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Чубенко розповів, що загалом 20 багатоквартирних житлових будинків зазнали пошкоджень в результаті обстрілу. Атака була здійснена збройними силами Російської Федерації за допомогою управляемої авіабомби Д30-СН.

Наразі зафіксовано три влучання по території району, де працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнного злочину та збирання всієї необхідної інформації щодо цього інциденту.

Нагадаємо, що російські війська в неділю, 5 травня, атакували центральну частину Харкова.

Внаслідок обстрілу сталося влучання у приватний будинок. Там постраждали дві людини. На місці ракетного удару загинув собака, його господаря ушпиталили.