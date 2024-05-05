У Харкові сталося влучання в приватний будинок, кількість поранених зростає, — Терехов

Медики на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська в неділю, 5 травня, атакували центральну частину Харкова. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу збільшилася до п'яти.

Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

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"Збільшується кількість поранених. Наразі їх уже пʼятеро", — зазначив Терехов.

За його словами, також внаслідок російського обстрілу сталося влучання у приватний будинок. Там постраждали дві людини.

Скриншот допису Терехова

За даними кореспондента Суспільного, один зі снарядів влучив у приватному секторі біля зони відпочинку у середмісті. Боєприпас поцілив поміж будинками, внаслідок чого вибухова хвиля частково їх обвалила. Ще в одній оселі, що розташована навпроти, вибило вікна.

Нагадаємо, вдень 5 травня у Харкові лунали вибухи. У місті та області оголошували повітряну тривогу.

Згодом мер міста повідомив, що росіяни вдарили по центральній частині. А голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання відбулося в Шевченківському районі Харкова.

Крім того, ворог атакував Харків дронами-камікадзе в ніч на Великдень. Внаслідок цього було пошкоджено 80 приватних будинків.