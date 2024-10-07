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В Третьей штурмовой сделали заявление о штурмовых действиях на Харьковщине

7 октября 2024 17:24
Аркадий Пастула - Редактор
Третья штурмовая бригада провела успешные операции в Харьковской области
Командир первой роты второго штурмбата Третьей ОШБр с позывным "Мося". Фото: скриншот с видео
Аркадий Пастула - Редактор

В Третьей штурмовой бригаде подтвердили информацию о проведении успешных штурмовых действий в Харьковской области. Воинам удалось отбить позиции и украинских защитников из плена.

Об этом рассказал командир первой роты второго штурмбата Третьей ОШБр с позывным "Мося" в понедельник, 7 октября.

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Защитники атаковали оккупантов и ликвидировали ДРГ. В результате боев удалось отбить не только позиции, но и пленных.

"Это военнослужащие приданных сил, и среди них: кадровый офицер в звании капитана, сержант и солдаты. Сейчас они находятся в безопасности и получают медицинскую помощь", — говорит "Мося".

После стабилизационных мероприятий врага отбросили, а позиции бригады на фронте восстановили.

Напомним, украинские пограничники на Волчанском направлении попали в антенну связи, пехоту и транспорт захватчиков. В этом им помогли минометы и FPV-дроны.

Ранее в Третьей штурмовой бригаде продемонстрировали мастерство своего подразделения беспилотных систем. Сейчас "дроноводы" активно уничтожают российских оккупантов в Харьковской области.

война Украина Харьковская область оккупанты пленные 3 ОШБр

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