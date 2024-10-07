Третя штурмова бригада провела успішні операції в Харківській області

У Третій штурмовій зробили заяву про штурмові дії на Харківщині
У Третій штурмовій бригаді підтвердили інформацію про проведення успішних штурмових дій у Харківській області. Воїнам вдалося відбити позиції та українських захисників з полону.
Про це розповів командир першої роти другого штурмбату Третьої ОШБр з позивним "Мося" у понеділок, 7 жовтня.
Успішні штурмові дії у Харківській області
Захисники атакували окупантів та ліквідували ДРГ. Внаслідок боїв вдалося відбити не лише позиції, а й полонених.
"Це військовослужбовці приданих сил, і серед них: кадровий офіцер у званні капітана, сержант і солдати. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу", — каже "Мося".
Після стабілізаційних заходів ворога відкинули, а позиції бригади на фронті відновили.
Нагадаємо, українські прикордонники на Вовчанському напрямку поцілили в антену зв'язку, піхоту та транспорт загарбників. У цьому їм допомогли міномети та FPV-дрони.
Раніше у Третій штурмовій бригаді продемонстрували майстерність свого підрозділу безпілотних систем. Зараз "дроноводи" активно знищують російських окупантів на Харківщині.
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