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У Третій штурмовій зробили заяву про штурмові дії на Харківщині

7 жовтня 2024 17:24
Аркадій Пастула - Редактор
Третя штурмова бригада провела успішні операції в Харківській області
Командир першої роти другого штурмбату Третьої ОШБр з позивним "Мося". Фото: скриншот з відео
Аркадій Пастула - Редактор

У Третій штурмовій бригаді підтвердили інформацію про проведення успішних штурмових дій у Харківській області. Воїнам вдалося відбити позиції та українських захисників з полону.

Про це розповів командир першої роти другого штурмбату Третьої ОШБр з позивним "Мося" у понеділок, 7 жовтня.

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Захисники атакували окупантів та ліквідували ДРГ. Внаслідок боїв вдалося відбити не лише позиції, а й полонених.

"Це військовослужбовці приданих сил, і серед них: кадровий офіцер у званні капітана, сержант і солдати. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу", — каже "Мося".

Після стабілізаційних заходів ворога відкинули, а позиції бригади на фронті відновили.

Нагадаємо, українські прикордонники на Вовчанському напрямку поцілили в антену зв'язку, піхоту та транспорт загарбників. У цьому їм допомогли міномети та FPV-дрони. 

Раніше у Третій штурмовій бригаді продемонстрували майстерність свого підрозділу безпілотних систем. Зараз "дроноводи" активно знищують російських окупантів на Харківщині

війна Україна Харківська область окупанти полонені 3 ОШБр

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