Обстрел Харькова 20 октября — Терехов заявил, что в трех районах города нет света

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: MIG

Россия вечером 20 октября атаковала Харьков КАБами. В результате атаки зафиксированы поврежденные дома, есть пострадавшие, а в трех районах города отсутствует свет.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также:

Что сказал мэр города

"К сожалению, Харьков снова под обстрелами. Предварительно это было три КАБа. Хочу сказать, что два места попадания мы знаем, одно место сейчас пока неизвестно. Но я хочу сказать, что в трех районах города Харькова нет электроснабжения. Сейчас наши энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение", — сообщил Терехов.

Также он уточнил, в Киевском районе в результате российской атаки пострадало 12 частных домов, ранен.

В то же время, в Основянском районе более серьезные разрушения и количество пострадавших. В частности, известно о 9 людях, среди которых один мальчик. Все раненые в результате удара РФ по Харькову находятся в состоянии средней тяжести.

"Было попадание в помещение, к счастью там никто не находился, но рядом многоэтажная жилая застройка... Кроме этого, разбиты дома, жилые дома, выбиты окна. Попадания были и в крыши", — добавил он.

Резюмируя Терехов рассказал, что сейчас в городе работают для того, чтобы все восстановить, а именно закрыть контуры, поправить все крыши и предоставлять коммунальные услуги жителям города.

Напомним, что меньше часа назад взрывы были слышны в Киевской области. В КОВА между тем сообщили о работе сил противовоздушной обороны и движении БпЛА.

Также мы сообщали, что сегодня российская армия ударила по одному из энергетических объектов в Сумской области. Без света остались десятки тысяч потребителей.