Обстрел Харькова 20 октября — Терехов заявил, что в трех районах города нет света

В трех районах Харькова нет света — мэр города об атаке РФ
Россия вечером 20 октября атаковала Харьков КАБами. В результате атаки зафиксированы поврежденные дома, есть пострадавшие, а в трех районах города отсутствует свет.
Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
Что сказал мэр города
"К сожалению, Харьков снова под обстрелами. Предварительно это было три КАБа. Хочу сказать, что два места попадания мы знаем, одно место сейчас пока неизвестно. Но я хочу сказать, что в трех районах города Харькова нет электроснабжения. Сейчас наши энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение", — сообщил Терехов.
Также он уточнил, в Киевском районе в результате российской атаки пострадало 12 частных домов, ранен.
В то же время, в Основянском районе более серьезные разрушения и количество пострадавших. В частности, известно о 9 людях, среди которых один мальчик. Все раненые в результате удара РФ по Харькову находятся в состоянии средней тяжести.
"Было попадание в помещение, к счастью там никто не находился, но рядом многоэтажная жилая застройка... Кроме этого, разбиты дома, жилые дома, выбиты окна. Попадания были и в крыши", — добавил он.
Резюмируя Терехов рассказал, что сейчас в городе работают для того, чтобы все восстановить, а именно закрыть контуры, поправить все крыши и предоставлять коммунальные услуги жителям города.
Напомним, что меньше часа назад взрывы были слышны в Киевской области. В КОВА между тем сообщили о работе сил противовоздушной обороны и движении БпЛА.
Также мы сообщали, что сегодня российская армия ударила по одному из энергетических объектов в Сумской области. Без света остались десятки тысяч потребителей.
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