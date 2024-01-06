В ТРЦ Харькова произошла стрельба — что известно
В торгово-развлекательном центре "Никольский" произошла потасовка днем 6 января. Во время нее один из мужчин достал пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух.
Об этом сообщает Полиция Харьковщины.
Стрельба в Харькове 6 января
Так, в полицию поступило сообщение, что в торговом центре проходит стрельба.
По предварительным данным, между двумя мужчинами в продуктовом магазине возникла драка.
"20-летний нарушитель достал предварительно газовый пистолет и произвел два выстрела вверх. Вещественное доказательство изъято", — говорится в сообщении.
В настоящее время за помощью к медикам в результате стрельбы никто не обращался.
Следователи открыли уголовное производство по хулиганству. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Решается вопрос о задержании нарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, что в Харькове двое мужчин ограбили квартиру и вынесли драгоценности почти на пять миллионов гривен, впрочем, вскоре их задержали. Суд решил содержать под стражей обоих подозреваемых, предоставив им возможность внести залог в размере 908 400 гривен.
Также мы писали, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, совершившего квартирную кражу. Он был задержан сразу после совершения преступления.
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