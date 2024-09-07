Харьковчане вышли на протест против "ХарьковПрайда"

Люди, которые вышли на протест против «ХарьковПрайд». Фото: соцсети

В Харькове 7 сентября стартовал первый день "ХарьковПрайда". В этот же день в центр города вышли люди, протестовавшие против ЛГБТК+ события.

Информацию об этом опубликовали местные паблики.

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"Ваш патриотизм живет всего два раза в год?" — один из лозунгов, который был на плакатах у митингующих.

ЛГБТ-активисты ранее анонсировали это мероприятие в соцсетях, оно должно проходить с 7 по 15 сентября 2024 года под лозунгом "Вместе к равенству и победе".

Во время "ХарьковПрайда" запланирован ряд мероприятий, включая благотворительный сбор на дроны для украинских военных.

Сообщение "ХарьковПрайд". Фото: скриншот

"ХарьковПрайд" — наиболее видимое ЛГБТК+ событие по эту сторону от Днепра", — отмечали организаторы.