Харьковчане вышли на протест против "ХарьковПрайда"

В центре Харькова люди протестовали против проведения "ХарьковПрайда"
В Харькове 7 сентября стартовал первый день "ХарьковПрайда". В этот же день в центр города вышли люди, протестовавшие против ЛГБТК+ события.
Информацию об этом опубликовали местные паблики.
В Харькове прошел протест против проведения "Харьков Прайда"
В центре Харькова состоялся протест против проведения шестого "Харьков Прайда".
"Ваш патриотизм живет всего два раза в год?" — один из лозунгов, который был на плакатах у митингующих.
ЛГБТ-активисты ранее анонсировали это мероприятие в соцсетях, оно должно проходить с 7 по 15 сентября 2024 года под лозунгом "Вместе к равенству и победе".
Во время "ХарьковПрайда" запланирован ряд мероприятий, включая благотворительный сбор на дроны для украинских военных.
"ХарьковПрайд" — наиболее видимое ЛГБТК+ событие по эту сторону от Днепра", — отмечали организаторы.
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