Харків'яни вийшли на протест проти "ХарківПрайду"

Люди, які вийшли на протест проти "ХарківПрайд". Фото: соцмережі

У Харкові 7 вересня стартував перший день "ХарківПрайду". Цього ж дня у центр міста вийшли люди, які протестували проти ЛГБТК+ події.

Інформацію про це опублікували місцеві пабліки.

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"Ваш патріотизм живе лише два рази на рік?" — один із лозунгів, який був на плакатах у мітингувальників.

ЛГБТ-активісти раніше анонсували цей захід у соцмережах, він має проходити з 7 по 15 вересня 2024 року під гаслом "Разом до рівності та перемоги".

Під час "ХарківПрайду" заплановано низку заходів, включно з благодійним збором на дрони для українських військових.

Допис "ХарківПрайд". Фото: скриншот

""ХарківПрайд" — найбільш видима ЛГБТК+ подія по цей бік від Дніпра", — зазначали організатори.