В центре Харькова люди собрались на акцию поддержки военнопленных

Акция поддержки военнопленных. Фото: Новини.LIVE.

В центре Харькова в воскресенье, 28 апреля, горожане собрались на акцию поддержки украинских военнопленных. Участники призывали не забывать о воинах и способствовать их скорейшему освобождению.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция поддержки военнопленных в Харькове

На акцию поддержки военных, находящихся в плену, собрались их родные, друзья, знакомые и просто неравнодушные горожане. Цель митинга — напоминание, что украинские воины уже более двух лет находятся в российском плену, где их пытают и издеваются над ними.

Жена одного из пленных Вера рассказала, что не видела своего любимого с апреля 2022 года и не получала о нем никакой информации или открыток. Женщина призвала власти посодействовать возвращению всех военнопленных домой.

Другой участник акции Дмитрий рассказал о своем племяннике, который в плену уже более двух лет. После выхода из "Азовстали" о нем не было никаких новостей, даже неизвестно, какой ему дали срок осуждения в России.

"Мы очень за него переживаем, хотелось бы, чтобы все было по-другому. Это очень тяжело. Его мать тоже здесь с нами, призывает поддерживать возвращение наших пленных", — сказал мужчина.

Напомним, сегодня такая же акция прошла на киевском Подоле. На протест собралось более сотни горожан, которые призывали вернуть пленных в Украину.

Кроме того, в прошлый раз активисты FreeAzov собирались в Киеве в предыдущее воскресенье, 21 апреля. Тогда под метро "Арсенальная" собралось около сотни человек.