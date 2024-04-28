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У центрі Харкова люди зібралися на акцію підтримки військовополонених

28 квітня 2024 14:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У центрі Харкова люди зібралися на акцію підтримки військовополонених
Акція підтримки військовополонених. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В центрі Харкова у неділю, 28 квітня, містяни зібралися на акцію підтримки українських військовополонених. Учасники закликали не забувати про воїнів та сприяти їх швидкому звільненню.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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На акцію підтримки військових, які перебувають у полоні, зібралися їхні рідні, друзі, знайомі та просто небайдужі містяни. Метою мітингу є нагадування, що українські воїни вже понад два роки перебувають у російському полоні, де їх катують та знущаються з них.

Дружина одного полонених Віра розповіла, що не бачила свого коханого з квітня 2022 року та не отримувала про нього жодної інформації чи листівок. Жінка закликала владу посприяти поверненню всіх військовополонених додому.

Інший учасник акції пан Дмитро розповів про свого племінника, який в полоні вже понад два роки. Після виходу з "Азовсталі" про нього не було ніяких новин, навіть невідомо який йому дали термін засудження в Росії.

"Ми дуже за нього переживаємо, хотілось би, щоб було все по-іншому. Це дуже важко. Його мати теж тут з нами, закликає підтримувати повернення наших полонених", — сказав чоловік.

Нагадаємо, сьогодні така ж акція відбулася на київському Подолі. На протест зібралися понад сотня містян, які закликали повернути полонених в Україну.

Крім того, минулого разу активісти FreeAzov збиралися у Києві попередньої неділі, 21 квітня. Тоді під метро "Арсенальна" зібралися близько сотні людей.

ЗСУ
Харків
Нацгвардія
акція
полонені
полк "Азов"
війна в Україні

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