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На Харківщині ворожий дрон влучив у вантажівку

27 квітня 2024 19:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині ворожий дрон влучив у вантажівку
Постраждале авто. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Поблизу Вовчанська Харківської області ворожий безпілотник влучив вантажівку. 52-річний цивільний водій вантажівки отримав важкі поранення. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у суботу, 27 квітня.

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Згідно з інформацією, отриманою від Синєгубова, близько 13:00 неподалік Вовчанська була зафіксована атака ворожого FPV-дрону, який влучив у вантажний автомобіль. Внаслідок цього нападу постраждав чоловік, який отримав серйозні поранення та перебуває в важкому стані.

"Поранення отримав цивільний 52-річний водій. Чоловіка негайно доставили до медичного закладу. Його стан — важкий", — йдеться в повідомленні.

На Харківщині ворожий дрон влучив у вантажівку - фото 1
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Харкові російські загарбники завдали ракетних ударів по функціонуючій обласній психіатричній лікарні. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.

Також ми розповідали про те, що росіяни завдали чергових ракетних та артилерійських ударів по Харківській області, зокрема обстрілявши житловий будинок у селі Дергачі.

Харківська область
вантажівки
Олег Синєгубов
дрони
водії
поранення

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