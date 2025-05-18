Убийство в Харьковском ТЦК - в военкомате отреагировали на информацию о смерти мужчины

Работник ТЦК. Фото иллюстративное: Армия.Inform

В Харьковском ТЦК отреагировали на распространенную в соцсетях информацию о якобы убийстве мужчины военнослужащими. В учреждении уверяют, что военнообязанного без признаков жизни нашли на территории военкомата, и никаких противоправных действий в отношении него не совершалось.

Соответствующее сообщение появилось на странице Харьковского ОТЦК и СП в Facebook в воскресенье, 18 мая.

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Как сообщает ТЦК, трагедия произошла еще 12 мая. Во время мероприятий оповещения работники военкомата вместе с представителями Нацполиции остановили мужчину для проверки документов. Гражданин был без удостоверения личности и отказался предоставить какие-либо данные, однако добровольно согласился проследовать в ТЦК.

По словам представителей учреждения, никаких противоправных действий в отношении мужчины не совершалось. В тот же вечер его без признаков жизни нашли на территории ТЦК. Предварительно установлено, что гибель наступила в результате падения из окна третьего этажа.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая начала расследование обстоятельств инцидента. В ТЦК уверяют, что полностью сотрудничают со следствием и предоставляют все необходимые материалы.

"Командование и личный состав ТЦК и СП оказывает максимальное содействие проведению расследования для выяснения всех обстоятельств", — говорится в сообщении.

Сообщение Харьковского ТЦК в Facebook

Ранее в полиции сообщили, что по предварительной информации, 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством на территории территориального центра комплектования.

Также мы писали, что в соцсетях появилось сообщение о том, что работник Винницкого ТЦК якобы избил военнообязанного.