Вбивство в Харківському ТЦК — у військкоматі відреагували на інформацію про смерть чоловіка

Працівник ТЦК. Фото ілюстративне: Армія.Inform

У Харківському ТЦК відреагували на поширену у соцмережах інформацію про нібито вбивство чоловіка військовослужбовцями. В установі запевняють, що військовозобов'язаного без ознак життя знайшли на території військкомату і жодних протиправних дій щодо нього не вчинялося.

Відповідний допис з'явився на сторінці Харківського ОТЦК та СП в Facebook у неділю, 18 травня.

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Як повідомляє ТЦК, трагедія сталася ще 12 травня. Під час заходів оповіщення працівники військкомату разом із представниками Нацполіції зупинили чоловіка для перевірки документів. Громадянин був без посвідчення особи та відмовився надати будь-які дані, однак добровільно погодився прослідувати до ТЦК.

За словами представників установи, жодних протиправних дій щодо чоловіка не вчинялося. Того ж вечора його без ознак життя знайшли на території ТЦК. Попередньо встановлено, що загибель настала внаслідок падіння з вікна третього поверху.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка розпочала розслідування обставин інциденту. У ТЦК запевняють, що повністю співпрацюють зі слідством і надають всі необхідні матеріали.

"Командування і особовий склад ТЦК та СП надає максимальне сприяння проведенню розслідуванню для з'ясування всіх обставин", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Харківського ТЦК у Facebook

Раніше у поліції повідомили, що за попередньою інформацією, 39-річний чоловік покінчив життя самогубством на території територіального центру комплектування.

Також ми писали, що у соцмережах з'явилося повідомлення про те, що працівник Вінницького ТЦК нібито побив військовозобов’язаного.