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В Волчанске действует фильтрационный лагерь оккупантов — Синегубов

5 июня 2024 02:20
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Российские войска почти уничтожили Волчанск и создали в городе фильтрационный лагерь
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Facebook/synegubov official
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В оккупированной части Волчанска Харьковской области российские войска создали фильтрационный лагерь. Город под постоянными обстрелами врага.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Эвакуированным жителям Волчанска возвращаться некуда

По словам Синегубова, россияне ежедневно уничтожают Волчанск. Около 50-80% строительного фонда города разрушены и не подлежат восстановлению.

"Людям возвращаться некуда. Мы понимаем, что они зиму и, возможно, следующий год будут проживать в местах компактного проживания или в жилье, которое найдут самостоятельно. На территории под оккупантами остается немного людей, которых враг использует как живой щит, и по нашей информацией, там созданы фильтрационные лагеря", — сказал глава Харьковской ОВА.

В подконтрольной Украине части Волчанска остается до полусотни жителей. Эвакуацию людей проводят военные и полицейские.

Напомним, 2 июня Вооруженные силы Украины захватили в плен около 60 оккупантов вблизи Волчанска.

Ранее в Минобороны сообщали, что под контролем ВСУ около 70 процентов города Волчанск Харьковской области.

российские войска
оккупанты
обстрелы
Олег Синегубов
эвакуация
Харьковская область

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