Російські війська майже знищили Вовчанськ і створили у місті фільтраційний табір

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Facebook/synegubov official

В окупованій частині Вовчанська Харківської області російські війська створили фільтраційний табір. Місто під постійними обстрілами ворога.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Евакуйованим жителям Вовчанська повертатися нікуди

За словами Синєгубова, росіяни щодня знищуюють Вовчанськ. Близько 50-80% будівельного фонду міста зруйновано і не підлягає відновленню.

"Людям повертатися нікуди. Ми розуміємо, що вони зиму і, можливо, наступний рік будуть проживати в місцях компактного проживання чи у помешканнях, які знайдуть самостійно. На території під окупантами залишаються небагато людей, яких ворог використовує як живий щит, і, за нашою інформацією, там створені фільтраційні табори", — сказав голова Харківської ОВА.

У підконтрольній Україні частині Вовчанська залишається до півсотні жителів. Евакуацію людей проводять військові та поліцейські.

Нагадаємо, 2 червня Збройні сили України захопили в полон близько 60 окупантів поблизу Вовчанська.

Раніше у Міноборони повідомляли, що під контролем ЗСУ — близько 70 відсотків міста Вовчанськ Харківської області.