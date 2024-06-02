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Хто контролює Вовчанськ — у ЗСУ дали відповідь

2 червня 2024 00:41
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Українські військові контролюють 70% міста Вовчанськ
Наслідки російських обстрілів у Вовчанську. Фото: Харківська обласна прокуратура
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Під контролем Збройних сил України — близько 70-ти відсотків міста Вовчанськ Харківської області. У місті та на його околицях продовжуються жорсткі бої. 

Про це у суботу, 1 червня, в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. 

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Російські окупанти не припиняють спроб просунутись або закріпитися у місті малими штурмовими групами.

"Однак Сили оборони роблять усе можливе, щоб не дати ворогу закріпитися, і тримають загарбників під вогневим контролем", — заявив Волошин.

Речник угруповання військ "Хортиця" також розповів, що українські захисники контролюють річку Вовча й зроблять все, щоб ворог не подолав її.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що росіяни активно скидають на Харківщину авіабомби та знищують Вовчанськ "Сонцепьоками". За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Вовчанську вуличні бої точаться безупинно.

Харків
російські війська
Вовчанськ
обстріли
Харківська область
ЗСУ

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