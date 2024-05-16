Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Волчанске продолжаются бои в жилом секторе — фото города в огне с птичьего полета arrow

В Волчанске продолжаются бои в жилом секторе — фото города в огне с птичьего полета

16 мая 2024 20:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Волчанске продолжаются бои в жилом секторе — фото города в огне с птичьего полета
Город Волчанск Харьковской области. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты не могут захватить город Волчанск Харьковской области, поэтому решили его уничтожить. Населенный пункт постоянно находится под огнем, однако под контролем Вооруженных сил Украины.

О ситуации в Волчанске рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в четверг, 16 мая.

Читайте также:

Ситуация в Волчанске

Сейчас в городе продолжаются боевые действия в городской застройке.

Волчанск в результате боевых действий
Город Волчанск Харьковской области. Фото: t.me/TyskNIP
Боевые действия в Волчанске
Город Волчанск Харьковской области. Фото: t.me/TyskNIP

По словам Синегубова, активное продвижение противника остановлено. Враг пытается занять позиции на Липецком направлении, но безуспешно.

Наступление РФ на Харьковскую область
Город Волчанск Харьковской области. Фото: t.me/TyskNIP

"Россияне вынуждены подтягивать резервы для реализации своих целей. Потери несут существенные. Сейчас Силы обороны работают над стабилизацией линии фронта и уменьшением площади серой зоны", — добавил глава Харьковской ОВА.

Оккупанты уничтожают Волчанск
Город Волчанск Харьковской области. Фото: t.me/TyskNIP
Бои за город Волчанск
Город Волчанск Харьковской области. Фото: t.me/TyskNIP

Напомним, российские оккупанты пытаются атаковать позиции украинских войск в районе Волчанска и Липцы в Харьковской области. Число столкновений за сегодня выросло до 79.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты Харькова хватит всего двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. По словам главы государства, такое вооружение позволит украинским войскам отстоять город от российской агрессии.

война
Украина
Харьковская область
оккупанты
Олег Синегубов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

16 мая 2024
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ