В Волчанске продолжаются бои в жилом секторе — фото города в огне с птичьего полета

Город Волчанск Харьковской области. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты не могут захватить город Волчанск Харьковской области, поэтому решили его уничтожить. Населенный пункт постоянно находится под огнем, однако под контролем Вооруженных сил Украины.

О ситуации в Волчанске рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в четверг, 16 мая.

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Сейчас в городе продолжаются боевые действия в городской застройке.

Город Волчанск Харьковской области. Фото: t.me/TyskNIP

Город Волчанск Харьковской области. Фото: t.me/TyskNIP

По словам Синегубова, активное продвижение противника остановлено. Враг пытается занять позиции на Липецком направлении, но безуспешно.

Город Волчанск Харьковской области. Фото: t.me/TyskNIP

"Россияне вынуждены подтягивать резервы для реализации своих целей. Потери несут существенные. Сейчас Силы обороны работают над стабилизацией линии фронта и уменьшением площади серой зоны", — добавил глава Харьковской ОВА.

Город Волчанск Харьковской области. Фото: t.me/TyskNIP

Город Волчанск Харьковской области. Фото: t.me/TyskNIP

Напомним, российские оккупанты пытаются атаковать позиции украинских войск в районе Волчанска и Липцы в Харьковской области. Число столкновений за сегодня выросло до 79.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты Харькова хватит всего двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. По словам главы государства, такое вооружение позволит украинским войскам отстоять город от российской агрессии.