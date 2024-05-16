В Волчанске продолжаются бои в жилом секторе — фото города в огне с птичьего полета
Российские оккупанты не могут захватить город Волчанск Харьковской области, поэтому решили его уничтожить. Населенный пункт постоянно находится под огнем, однако под контролем Вооруженных сил Украины.
О ситуации в Волчанске рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в четверг, 16 мая.
Ситуация в Волчанске
Сейчас в городе продолжаются боевые действия в городской застройке.
По словам Синегубова, активное продвижение противника остановлено. Враг пытается занять позиции на Липецком направлении, но безуспешно.
"Россияне вынуждены подтягивать резервы для реализации своих целей. Потери несут существенные. Сейчас Силы обороны работают над стабилизацией линии фронта и уменьшением площади серой зоны", — добавил глава Харьковской ОВА.
Напомним, российские оккупанты пытаются атаковать позиции украинских войск в районе Волчанска и Липцы в Харьковской области. Число столкновений за сегодня выросло до 79.
Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты Харькова хватит всего двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. По словам главы государства, такое вооружение позволит украинским войскам отстоять город от российской агрессии.
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