У Вовчанську тривають бої в житловому секторі — фото міста у вогні з пташиного польоту

Місто Вовчанськ Харківської області. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти не можуть захопити місто Вовчанськ Харківської області, тому вирішили його знищити. Населений пункт постійно перебуває під суцільним вогнем, однак під контролем Збройних сил України.

Про ситуацію у Вовчанську розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 16 травня.

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Наразі у місті продовжуються бойові дії в міській забудові.

Місто Вовчанськ Харківської області. Фото: t.me/TyskNIP

Місто Вовчанськ Харківської області. Фото: t.me/TyskNIP

За словами Синєгубова, активне просування противника — зупинено. Ворог намагається зайняти позиції на Липецькому напрямку, але безуспішно.

Місто Вовчанськ Харківської області. Фото: t.me/TyskNIP

"Росіяни вимушені підтягувати резерви для реалізації своїх цілей. Втрати несуть суттєві. Зараз Сили оборони працюють над стабілізацією лінії фронту та зменшення площі сірої зони", — додав очільник Харківської ОВА.

Місто Вовчанськ Харківської області. Фото: t.me/TyskNIP

Місто Вовчанськ Харківської області. Фото: t.me/TyskNIP

Нагадаємо, російські окупанти намагаються атакувати позиції українських військ у районі Вовчанська та Липці на Харківщині. Кількість зіткнень за сьогодні зросла до 79.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту Харкова вистачить лише два зенітно-ракетні комплекси Patriot. За словами глави держави, таке озброєння дозволить українським військам відстояти місто від російської агресії.