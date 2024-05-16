У Вовчанську тривають бої в житловому секторі — фото міста у вогні з пташиного польоту
Російські окупанти не можуть захопити місто Вовчанськ Харківської області, тому вирішили його знищити. Населений пункт постійно перебуває під суцільним вогнем, однак під контролем Збройних сил України.
Про ситуацію у Вовчанську розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 16 травня.
Ситуація у Вовчанську
Наразі у місті продовжуються бойові дії в міській забудові.
За словами Синєгубова, активне просування противника — зупинено. Ворог намагається зайняти позиції на Липецькому напрямку, але безуспішно.
"Росіяни вимушені підтягувати резерви для реалізації своїх цілей. Втрати несуть суттєві. Зараз Сили оборони працюють над стабілізацією лінії фронту та зменшення площі сірої зони", — додав очільник Харківської ОВА.
Нагадаємо, російські окупанти намагаються атакувати позиції українських військ у районі Вовчанська та Липці на Харківщині. Кількість зіткнень за сьогодні зросла до 79.
Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту Харкова вистачить лише два зенітно-ракетні комплекси Patriot. За словами глави держави, таке озброєння дозволить українським військам відстояти місто від російської агресії.
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