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У Вовчанську тривають бої в житловому секторі — фото міста у вогні з пташиного польоту

16 травня 2024 20:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Вовчанську тривають бої в житловому секторі — фото міста у вогні з пташиного польоту
Місто Вовчанськ Харківської області. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти не можуть захопити місто Вовчанськ Харківської області, тому вирішили його знищити. Населений пункт постійно перебуває під суцільним вогнем, однак під контролем Збройних сил України.

Про ситуацію у Вовчанську розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 16 травня.

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Ситуація у Вовчанську

Наразі у місті продовжуються бойові дії в міській забудові.

Вовчанськ внаслідок бойових дій
Місто Вовчанськ Харківської області. Фото: t.me/TyskNIP
Бойові дії в Вовчанську
Місто Вовчанськ Харківської області. Фото: t.me/TyskNIP

За словами Синєгубова, активне просування противника — зупинено. Ворог намагається зайняти позиції на Липецькому напрямку, але безуспішно. 

Наступ РФ на Харківську область
Місто Вовчанськ Харківської області. Фото: t.me/TyskNIP

"Росіяни вимушені підтягувати резерви для реалізації своїх цілей. Втрати несуть суттєві. Зараз Сили оборони працюють над стабілізацією лінії фронту та зменшення площі сірої зони", — додав очільник Харківської ОВА.

Окупанти знищують Вовчанськ
Місто Вовчанськ Харківської області. Фото: t.me/TyskNIP
Бої за місто Вовчанськ
Місто Вовчанськ Харківської області. Фото: t.me/TyskNIP

Нагадаємо, російські окупанти намагаються атакувати позиції українських військ у районі Вовчанська та Липці на Харківщині. Кількість зіткнень за сьогодні зросла до 79.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту Харкова вистачить лише два зенітно-ракетні комплекси Patriot. За словами глави держави, таке озброєння дозволить українським військам відстояти місто від російської агресії.

війна
Україна
Харківська область
окупанти
Олег Синєгубов

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