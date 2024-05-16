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Зеленський розповів, що потрібно ЗСУ, щоб не втратити Харків

16 травня 2024 15:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський розповів, що потрібно ЗСУ, щоб не втратити Харків
Володимир Зеленський у Харкові. Фото: Офіс президента України
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту Харкова вистачить лише два зенітно-ракетні комплекси Patriot. За словами глави держави, таке озброєння дозволить українським військам відстояти місто від російської агресії.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ABC News у четвер, 16 травня.

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Український лідер також додав, що з таким озброєнням Росія не матиме можливості взяти місто під свій контроль.

"Все, що нам потрібно (ред. — для захисту Харкова), — це дві системи Patriot", — наголосив Президент.

Зеленський визнав, що ситуація на харківському напрямку дуже серйозна, і наголосив на неприпустимості втрати міста. Журналісти запитали його також про можливу відповідальність США за ситуацію у Харкові.

"Це має весь світ. Вони дали можливість Путіну окупувати. Але тепер світ може допомогти", — відповів Зеленський.

Нагадаємо, у Харкові 16 травня, глава держави провів Ставку верховного головнокомандувача. Разом із присутніми він обговорив, зокрема, ситуацію на півночі Харківської області, перспективи бойових дій та потенційні загрози на фронті.

До речі, російські окупанти не припиняють обстрілювати прифронтове місто Вовчанськ на Харківщині. Крім того, атакують і Чугуєв. Про загальну ситуацію в регіоні розповів представник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.

За даними Генштабу, ЗСУ не дали росіянам закріпитися у міській забудові Вовчанська та відтіснили супротивника на Куп'янському напрямку.

Володимир Зеленський
США
Харків
військова допомога
Харківська область
військова техніка
війна в Україні

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