Какая ситуация в Волчанске по состоянию на 23 мая

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в четверг, 23 мая, продолжает работу в воинских частях Восточного фронта. После первых незначительных успехов во время наступления на Харьковщине враг полностью завяз в уличных боях за Волчанск.

Об этом сообщила пресс-служба Главкома в Facebook.

Читайте также:

Бои за Волчанск

"После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень большие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас враг по разным направлениям перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно", — говорится в сообщении.

Сырский на Восточном направлении. Фото: ВСУ

Также у врага существенные потери в районе Липцев — там он перешел к активной обороне, проводит минирование и огненное поражение позиций украинских войск. А на Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. В то же время наблюдается сложная ситуация в районе Кисловки, где россияне пытаются прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол.

Сырский на Восточном направлении. Фото: ВСУ

Кроме того, интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Враг пытается любой ценой зацепиться за город, использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, однако эту технику уничтожают противотанковые средства и FPV-дроны ВСУ.

Сырский на Восточном направлении. Фото: ВСУ

А наиболее жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях: враг пытается прорвать оборону наших войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка -- Бердичи путем наступательных и штурмовых действий наиболее подготовленных подразделений.

"Следующие действия происходят как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке, нередко — на мотоциклах и баге. На других направлениях тоже неспокойно, но количество и интенсивность боевых действий значительно меньше", — отметил Главком.

Сырский на Восточном направлении. Фото: ВСУ

Он объяснил, что ключевой целью его работы на направлениях является изучение обстановки на месте, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством боеприпасов, дронов, РЭБ и других МТЗ и усиление резервами.

Сырский на Восточном направлении. Фото: ВСУ

Сырский также отметил эффективную работу большинства командиров и штабов по организации боевых действий, огневому поражению противника, поддержанию взаимодействия с соседними частями и вручил награды воинам.

Скриншот поста Сырского

Ранее Сырский сделал решительное заявление о победе Украины в войне против России. Также он обнародовал видео, как ВСУ уничтожают вражескую технику и личный состав оккупантов.

Кроме того, Главнокомандующий отмечал, что захватчики расширили зону боевых действий в Харьковской области до 70 км.