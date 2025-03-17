Война в Украине — что происходит на Харьковщине сейчас

В ВСУ объяснили, как отличается ситуация на фронте на Харьковщине
Российские войска в Харьковской области не смогут создать мощные укрепления. В общем, ситуация в регионе значительно отличается от Донецкой или Луганской области.
Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире Ранок.LIVE.
Какая ситуация на фронте в Харьковской области сейчас
Трегубов рассказал, что ситуация на Харьковщине отличается от Донетчины или Луганщины, где россияне активно строят оборонительные сооружения.
"Если мы говорим, например, о Волчанске, который почти на границе, или о плацдарме на западном берегу реки Оскол, который они пытаются создать и удержать, то там не будет идти речь о серьезных укреплениях, потому что они даже поставки через реку перебрасывают, а экскаватор нормально туда не забросят", — пояснил представитель ОСУВ "Хортица".
По словам Трегубова, наибольшая активность оккупантов наблюдается на восточном берегу Оскола, а в остальной части области ситуация остается более стабильной.
Напомним, ранее Трегубов рассказал, что РФ перебросила войска через Оскол по льду. Бойцы ВСУ прилагают усилия, чтобы вытеснить оккупантов.
В то же время офицер 57 бригады заявил, что в Волчанске оккупанты используют тактику выжженной земли.
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