Війна в Україні — що відбувається на Харківщині зараз

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS

Російські війська у Харківській області не зможуть створити потужні укріплення. Загалом, ситуація в регіоні значно відрізняється від Донеччини чи Луганщини.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі Ранок.LIVE.

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Трегубов розповів, що ситуація на Харківщині відрізняється від Донеччини чи Луганщини, де росіяни активно будують оборонні споруди.

"Якщо ми говоримо, наприклад, про Вовчанськ, який майже на кордоні, чи про плацдарм на західному березі річки Оскіл, який вони намагаються створити і утримати, то там не йтиметься про серйозні укріплення, бо вони навіть постачання через річку перекидають, а екскаватор нормально туди не закинуть", — пояснив речник ОСУВ "Хортиця".

За словами Трегубова, найбільша активність окупантів спостерігається на східному березі Осколу, а в іншій частині області ситуація залишається більш стабільною.

Нагадаємо, раніше Трегубов розповів, що РФ перекинула війська через Оскіл по льоду. Бійці ЗСУ докладають зусиль, аби витіснити окупантів.

Водночас офіцер 57 бригади заявив, що у Вовчанську окупанти використовують тактику випаленої землі.