У 57-й бригаді проінформували щодо ситуації у Вовчанську

Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Російські війська продовжують здійснювати штурмові дії у місті Вовчанськ Харківської області. Водночас вони застосовують тактику випаленої землі.

Про це заявив офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка з позивним "Історик" в ефірі "Ми Україна".

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Ситуація у Вовчанську

За словами військового, в зоні відповідальності його бригади російська армія не полишає спроб досягти тактичного успіху у Вовчанську та на його околицях.

Зокрема, ворог продовжує застосовувати тактику випаленої землі. Він масово використовує артилерію, зокрема, ствольну та РСЗВ", — сказав він.

Офіцер зауважив, що також окупанти все частіше використовують дрони на оптоволокні, що приносить українським військовим деякі проблеми. Але захисники намагаються ефективно цьому протидіяти.

"Загалом ворог продовжує проводити тактику штурмових дій малими піхотними групами, намагаючись вибити Сили оборони з позицій, але станом на сьогодні ці спроби безуспішні", — додав він.

Нагадаємо, російська авіація обстріляла селище Слатине Харківської області, внаслідок чого загинули люди.

Також ми писали, що наприкінці лютого окупанти атакували Харківщину за допомогою безпілотників.