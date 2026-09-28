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Главная Харьков Удар по многоэтажке в Харькове: число пострадавших увеличилось

Удар по многоэтажке в Харькове: число пострадавших увеличилось

Ua ru
28 сентября 2026 10:05
Эксклюзив
Нападение на Харьков 28 сентября: число пострадавших возросло
Разрушенный дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове число пострадавших в результате ночной российской атаки возросло до 25. Среди них — семеро детей, оказавшихся в поврежденном и разрушенном подъезде многоэтажного дома. Часть людей остается в больницах, другим была оказана помощь в связи с острой стрессовой реакцией. На месте ударов продолжается ликвидация последствий.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких.

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Число пострадавших

Ночью российские войска нанесли по Харькову три удара. Две авиабомбы попали в частный сектор Киевского района. Также дрон "Бандероль" попал в многоквартирный дом в Салтовском районе. Число пострадавших после атаки возросло до 25. Часть людей госпитализировали, их состояние оценивается как средней тяжести. У остальных медики зафиксировали острую реакцию на стресс.

"У нас сейчас 25 пострадавших. Часть из них в больнице. Состояние средней тяжести. У части — острая реакция на стресс", — сообщил Гладких.

Пострадали дети

В результате удара по многоэтажному дому пострадали семеро детей разного возраста. Они находились в поврежденном и разрушенном подъезде дома.

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"Очень большое количество детей. У нас семь детей из этого списка. Это те, кто находится в поврежденном и разрушенном подъезде. Дети разного возраста, поэтому им нужна психологическая и медицинская помощь", — отметил Гладких.

Детям оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Последствия атаки

БПЛА «Бандероль» попал в многоквартирный дом в Салтовском районе на уровне второго-третьего этажей. В результате удара обрушились перекрытия. Всего повреждено 17 многоквартирных домов и выбито более тысячи окон. Спасатели эвакуировали из поврежденного подъезда 32 человека.

"Под завалами людей точно нет, но сейчас продолжим убирать завалы. Очень много работы. Все службы работают на месте", — сказал Гладких.

Поврежденный частный сектор

Еще две авиабомбы попали в частный сектор Киевского района. Там повреждено 12 домов. В них выбиты окна, повреждены крыши и заборы. По предварительным данным, в частном секторе пострадавших нет.

"Две из них попали в частный сектор Киевского района, где у нас повреждено 12 домов и, к счастью, нет пострадавших", — рассказал Гладких.

Ликвидация последствий

На месте работают спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Они разбирают поврежденные конструкции и устраняют последствия ударов.

"Коммунальные службы Харьковского городского совета занимаются ликвидацией последствий этого обстрела. Все волонтеры и все коммунальные предприятия города Харькова работают на месте", — отметил Гладких.

Атаки за прошедшие сутки

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 12 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще двое пострадали. В селе Шестаково Старосалтовской общины погиб 67-летний мужчина, 65-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. В поселке Шевченково острую стрессовую реакцию перенес 60-летний мужчина.

В Богодуховском районе в поселке Золочев повреждены частный дом и автомобиль. В Купянском районе в поселке Шевченково разрушениям подверглись четыре частных дома, три здания и два автомобиля. В поселке Великий Бурлук поврежден микроавтобус. В Изюмском районе в Барвинково пострадали два многоквартирных дома, два магазина и автомобиль. В Изюме повреждены многоквартирный дом, магазин, 20 киосков и автомобиль. В Балаклее повреждены электросети. В Харьковском районе под удар попали два хозяйственных сооружения в Дергачах и селе Кутузовка, два частных дома в Слатином и автомобиль в Руских Тишках. В Лозовском районе пострадали многоквартирный дом и электросети в Лозовой. В Чугуевском районе поврежден автомобиль в селе Шестаково и рукав для хранения зерна в поселке Пролисное.

Чем атаковали

Всего по Харьковской области враг применил шесть КАБ, два БПЛА типа "Молния", шесть FPV-дронов и 69 беспилотников, тип которых устанавливается.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 60 человек. Всего с начала работы пункта зарегистрировано 62 072 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 229 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника. Российские войска пытались продвинуться в районах Старицы, Казачьей Лопани, Волоховского и Приколотного. На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Кившаревки и Колесниковки.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 сентября российские войска атаковали как минимум 12 населенных пунктов Харьковской области. Шесть человек пострадали. В Харькове россияне наносили удары беспилотниками по Киевскому и Салтовскому районам, в области были повреждены жилые дома, предприятия, магазины и электросети.

Также Новини.LIVE сообщали, что 24 сентября российские войска атаковали агропредприятие в Старой Гнилице Чугуевского района. Погибли шесть работников, ещё 12 человек получили ранения. По данным прокуратуры, россияне применили малогабаритную крылатую ракету "Бандероль".

Харьков Харьковская область обстрелы Новости Харькова разрушения пострадавшие
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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