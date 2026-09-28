Нападение на Харьков 28 сентября: число пострадавших возросло

Разрушенный дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове число пострадавших в результате ночной российской атаки возросло до 25. Среди них — семеро детей, оказавшихся в поврежденном и разрушенном подъезде многоэтажного дома. Часть людей остается в больницах, другим была оказана помощь в связи с острой стрессовой реакцией. На месте ударов продолжается ликвидация последствий.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких.

Реклама

Число пострадавших

Ночью российские войска нанесли по Харькову три удара. Две авиабомбы попали в частный сектор Киевского района. Также дрон "Бандероль" попал в многоквартирный дом в Салтовском районе. Число пострадавших после атаки возросло до 25. Часть людей госпитализировали, их состояние оценивается как средней тяжести. У остальных медики зафиксировали острую реакцию на стресс.

"У нас сейчас 25 пострадавших. Часть из них в больнице. Состояние средней тяжести. У части — острая реакция на стресс", — сообщил Гладких.

Пострадали дети

В результате удара по многоэтажному дому пострадали семеро детей разного возраста. Они находились в поврежденном и разрушенном подъезде дома.

Читайте также:

"Очень большое количество детей. У нас семь детей из этого списка. Это те, кто находится в поврежденном и разрушенном подъезде. Дети разного возраста, поэтому им нужна психологическая и медицинская помощь", — отметил Гладких.

Детям оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Последствия атаки

БПЛА «Бандероль» попал в многоквартирный дом в Салтовском районе на уровне второго-третьего этажей. В результате удара обрушились перекрытия. Всего повреждено 17 многоквартирных домов и выбито более тысячи окон. Спасатели эвакуировали из поврежденного подъезда 32 человека.

"Под завалами людей точно нет, но сейчас продолжим убирать завалы. Очень много работы. Все службы работают на месте", — сказал Гладких.

Поврежденный частный сектор

Еще две авиабомбы попали в частный сектор Киевского района. Там повреждено 12 домов. В них выбиты окна, повреждены крыши и заборы. По предварительным данным, в частном секторе пострадавших нет.

"Две из них попали в частный сектор Киевского района, где у нас повреждено 12 домов и, к счастью, нет пострадавших", — рассказал Гладких.

Ликвидация последствий

На месте работают спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Они разбирают поврежденные конструкции и устраняют последствия ударов.

"Коммунальные службы Харьковского городского совета занимаются ликвидацией последствий этого обстрела. Все волонтеры и все коммунальные предприятия города Харькова работают на месте", — отметил Гладких.

Атаки за прошедшие сутки

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 12 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще двое пострадали. В селе Шестаково Старосалтовской общины погиб 67-летний мужчина, 65-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. В поселке Шевченково острую стрессовую реакцию перенес 60-летний мужчина.

В Богодуховском районе в поселке Золочев повреждены частный дом и автомобиль. В Купянском районе в поселке Шевченково разрушениям подверглись четыре частных дома, три здания и два автомобиля. В поселке Великий Бурлук поврежден микроавтобус. В Изюмском районе в Барвинково пострадали два многоквартирных дома, два магазина и автомобиль. В Изюме повреждены многоквартирный дом, магазин, 20 киосков и автомобиль. В Балаклее повреждены электросети. В Харьковском районе под удар попали два хозяйственных сооружения в Дергачах и селе Кутузовка, два частных дома в Слатином и автомобиль в Руских Тишках. В Лозовском районе пострадали многоквартирный дом и электросети в Лозовой. В Чугуевском районе поврежден автомобиль в селе Шестаково и рукав для хранения зерна в поселке Пролисное.

Чем атаковали

Всего по Харьковской области враг применил шесть КАБ, два БПЛА типа "Молния", шесть FPV-дронов и 69 беспилотников, тип которых устанавливается.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 60 человек. Всего с начала работы пункта зарегистрировано 62 072 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 229 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника. Российские войска пытались продвинуться в районах Старицы, Казачьей Лопани, Волоховского и Приколотного. На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Кившаревки и Колесниковки.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 сентября российские войска атаковали как минимум 12 населенных пунктов Харьковской области. Шесть человек пострадали. В Харькове россияне наносили удары беспилотниками по Киевскому и Салтовскому районам, в области были повреждены жилые дома, предприятия, магазины и электросети.

Также Новини.LIVE сообщали, что 24 сентября российские войска атаковали агропредприятие в Старой Гнилице Чугуевского района. Погибли шесть работников, ещё 12 человек получили ранения. По данным прокуратуры, россияне применили малогабаритную крылатую ракету "Бандероль".