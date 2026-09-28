Атака на Харків: 24 постраждалих, пошкоджено будинок

У Харкові РФ атакувала багатоповерхівку: відомо про 24 постраждалих
У Салтівському районі Харкова внаслідок ворожої атаки 28 вересня постраждали 24 людини. Серед них були діти, двоє з яких — 12-річний та 8-річний хлопчики — були госпіталізовані.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.
Внаслідок атаки постраждали дорослі та діти
За даними ОВА, шестеро дітей отримали медичну допомогу на місці.
Йдеться про 3-річну дівчинку, 9-річного хлопчика, 7-річну дівчинку, двох 10-річних хлопчиків та 15-річну дівчину.
Влучання зафіксували у багатоквартирному житловому будинку. Унаслідок удару були зруйновані другий і третій поверхи будівлі.
На місці працюють підрозділи ДСНС, медики та поліцейські. Екстрені служби продовжують роботу на місці влучання.
Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 28 вересня російські війська атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Внаслідок удару було пошкоджено щонайменше один багатоквартирний будинок та низку інших будівель, є постраждалі.
Як повідомляли Новини.LIVE, 26 вересня під час нічної атаки на Харків російські війська пошкодили Державний біотехнологічний університет. У лабораторному корпусі вибило вікна на першому та другому поверхах, пошкодило вхід і навчальні приміщення, а співробітники, які перебували в будівлі, не постраждали.