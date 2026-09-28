Атака на Харків 28 вересня: кількість постраждалих зросла

Зруйнований будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові до 25 зросла кількість постраждалих унаслідок нічної російської атаки. Серед них — семеро дітей, які опинилися в пошкодженому та зруйнованому під’їзді багатоповерхівки. Частина людей залишається в лікарнях, інші отримали допомогу через гостру реакцію на стрес. На місці ударів триває ліквідація наслідків.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких.

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Кількість постраждалих

Уночі російські війська завдали по Харкову трьох ударів. Дві авіабомби влучили у приватний сектор Київського району. Також дрон "Бандероль" влучив у багатоквартирний будинок у Салтівському районі. Кількість постраждалих після атаки зросла до 25. Частину людей госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. В інших медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

"У нас зараз 25 постраждалих. Частина з них у лікарні. Стан середньої тяжкості. Частина — гостра реакція на стрес", — повідомив Гладких.

Постраждали діти

Унаслідок удару по багатоповерхівці постраждали семеро дітей різного віку. Вони перебували у пошкодженому та зруйнованому під’їзді будинку.

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"Дуже велика кількість дітей. У нас сім дітей із цього списку. Це ті, хто перебувають у пошкодженому та зруйнованому під’їзді. Діти різного віку, тому їм потрібна психологічна та медична допомога", — зазначив Гладких.

Дітям надають необхідну медичну та психологічну допомогу.

Наслідки атаки

БпЛА "Бандероль" влучив у багатоквартирний будинок у Салтівському районі на рівні другого-третього поверхів. Через удар зруйновані перекриття. Загалом пошкоджено 17 багатоквартирних будинків та вибито понад тисячу вікон. Рятувальники вивели з пошкодженого під’їзду 32 людей.

"Під завалами людей точно немає, але зараз продовжимо знімати аварійність. Дуже багато роботи. Усі служби працюють на місці", — сказав Гладких.

Пошкоджений приватний сектор

Ще дві авіабомби влучили у приватний сектор Київського району. Там пошкоджено 12 будинків. У них вибиті вікна, пошкоджені дахи та паркани. За попередніми даними, у приватному секторі постраждалих немає.

"Дві з них влучили по приватному сектору Київського району, де в нас пошкоджено 12 будинків і, на щастя, без постраждалих", — розповів Гладких.

Ліквідація наслідків

На місці працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери. Вони розбирають пошкоджені конструкції та усувають наслідки ударів.

"Комунальні служби Харківської міської ради займаються ліквідацією наслідків цього обстрілу. Усі волонтери й усі комунальні підприємства міста Харкова працюють на місці", — зазначив Гладких.

Атаки за минулу добу

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще дві постраждали. У селі Шестакове Старосалтівської громади загинув 67-річний чоловік, 65-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У селищі Шевченкове гостру реакцію на стрес отримав 60-річний чоловік.

У Богодухівському районі в селищі Золочів пошкоджено приватний будинок та автомобіль. У Куп’янському районі в селищі Шевченкове руйнувань зазнали чотири приватні будинки, три будівлі та два автомобілі. У селищі Великий Бурлук пошкоджено мікроавтобус. В Ізюмському районі у Барвінковому постраждали два багатоквартирні будинки, два магазини та автомобіль. В Ізюмі пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, 20 кіосків та автомобіль. У Балаклії пошкоджено електромережі. У Харківському районі під удар потрапили дві господарчі споруди у Дергачах та селі Кутузівка, два приватні будинки у Слатиному та автомобіль у Руських Тишках. У Лозівському районі постраждали багатоквартирний будинок та електромережі в Лозовій. У Чугуївському районі пошкоджено автомобіль у селі Шестакове та рукав для зберігання зерна у селищі Пролісне.

Чим атакували

Загалом по Харківщині ворог застосував шість КАБів, два БпЛА типу "Молнія", шість FPV-дронів та 69 безпілотників, тип яких встановлюється.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 60 людей. Загалом від початку роботи в пункті зареєстровано 62 072 людини.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника. Російські війська намагалися просунутися в районах Стариці, Козачої Лопані, Волохівського та Приколотного. На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районах Ківшарівки та Колісниківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 вересня, російські війська атакували щонайменше 12 населених пунктів Харківщини. Шестеро людей постраждали. У Харкові росіяни били безпілотниками по Київському та Салтівському районах, в області були пошкоджені житлові будинки, підприємства, магазини та електромережі.

Також Новини.LIVE писали, що 24 вересня російські війська атакували агропідприємство у Старій Гнилиці Чугуївського району. Загинули шестеро працівників, ще 12 людей дістали поранення. За даними прокуратури, росіяни застосували малогабаритну крилату ракету "Бандероль".