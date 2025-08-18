В Харькове в результате ракетного удара вечером 17 августа 2025 года пострадали по меньшей мере восемь человек

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Харьковщины

Вечером в воскресенье, 17 августа, около 22:50, РФ нанесла ракетный удар по Харькову. Есть попадания возле многоэтажек. На данный момент известно о восьми пострадавших.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко.

Что известно о травмированных в результате атаки

Психолог ГСЧС общается с местными жителями. Фото: ГСЧС Харьковщины

По информации начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова, за помощью к медикам обратились восемь пострадавших. Среди потерпевших женщины в возрасте 36 и 82 лет.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, поздно вечером 17 августа россияне ударили по Харькову баллистикой. Ракета попала в многоэтажку в Индустриальном районе. Получили ранения 13-летняя девочка и 21-летняя девушка.

Также мы сообщали, что вечером 17 августа прогремели взрывы в Одесской области. Регион оказался под атакой ударных беспилотников.