Главная Харьков Удар баллистикой по Харькову — пострадали минимум восемь человек

Удар баллистикой по Харькову — пострадали минимум восемь человек

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 00:44
В Харькове в результате ракетного удара вечером 17 августа 2025 года пострадали по меньшей мере восемь человек
Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Харьковщины

Вечером в воскресенье, 17 августа, около 22:50, РФ нанесла ракетный удар по Харькову. Есть попадания возле многоэтажек. На данный момент известно о восьми пострадавших.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко.

Читайте также:

Что известно о травмированных в результате атаки

Психолог ГСЧС с местными жителями
Психолог ГСЧС общается с местными жителями. Фото: ГСЧС Харьковщины

По информации начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова, за помощью к медикам обратились восемь пострадавших. Среди потерпевших женщины в возрасте 36 и 82 лет.

Атака на Харков поздно вечером 17 августа 2025 года
Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, поздно вечером 17 августа россияне ударили по Харькову баллистикой. Ракета попала в многоэтажку в Индустриальном районе. Получили ранения 13-летняя девочка и 21-летняя девушка.

Также мы сообщали, что вечером 17 августа прогремели взрывы в Одесской области. Регион оказался под атакой ударных беспилотников.

Харьков обстрелы Олег Синегубов ракетный удар пострадавшие
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
