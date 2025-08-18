Відео
Удар балістикою по Харкову — постраждали щонайменше вісім людей

Удар балістикою по Харкову — постраждали щонайменше вісім людей

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 00:44
У Харкові внаслідок ракетного удару ввечері 17 серпня 2025 року постраждали щонайменше вісім людей
Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Увечері в неділю, 17 серпня, близько 22:50, РФ завдала ракетного удару по Харкову. Є влучання біля багатоповерхівок. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив начальник відділу Харківської обласної прокуратури Дмитро Яциченко.

Читайте також:

Що відомо про травмованих унаслідок атаки

Психолог ДСНС із місцевими мешканцями
Психолог ДСНС спілкується з місцевими мешканцями. Фото: ДСНС Харківщини

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, по допомогою до медиків звернулися восьмеро постраждалих. Серед потерпілих жінки віком 36 і 82 років. 

Атака на Харків пізно ввечері 17 серпня 2025 року
Скриншот повідомлення Олега Синєгубова

Нагадаємо, пізно ввечері 17 серпня росіяни вдарили по Харкову балістикою. Ракета влучила в багатоповерхівку в Індустріальному районі. Зазнали поранень 13-річна дівчинка і 21-річна дівчина.

Також ми повідомляли, що ввечері 17 серпня прогриміли вибухи на Одещині. Регіон опинився під атакою ударних безпілотників.

Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
