У Харкові внаслідок ракетного удару ввечері 17 серпня 2025 року постраждали щонайменше вісім людей

Удар балістикою по Харкову — постраждали щонайменше вісім людей
Увечері в неділю, 17 серпня, близько 22:50, РФ завдала ракетного удару по Харкову. Є влучання біля багатоповерхівок. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.
Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив начальник відділу Харківської обласної прокуратури Дмитро Яциченко.
Що відомо про травмованих унаслідок атаки
За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, по допомогою до медиків звернулися восьмеро постраждалих. Серед потерпілих жінки віком 36 і 82 років.
Нагадаємо, пізно ввечері 17 серпня росіяни вдарили по Харкову балістикою. Ракета влучила в багатоповерхівку в Індустріальному районі. Зазнали поранень 13-річна дівчинка і 21-річна дівчина.
Також ми повідомляли, що ввечері 17 серпня прогриміли вибухи на Одещині. Регіон опинився під атакою ударних безпілотників.
