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Удар БпЛА по Харькову — есть попадания и пострадавшие

31 марта 2025 03:30
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Дроновый удар по Харькову ночью 31 марта 2025 года — какие последствия обстрела
Срочная новость
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Ночью в понедельник, 31 марта, россияне нанесли дроновой удар по Харькову. Вражеская цель попала по территории гражданского предприятия в Киевском районе города.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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В результате взрывной волны получили повреждения остекления окон в соседних многоквартирных домах. По состоянию на 03:22 было известно о двух пострадавших, которые испытали острую реакцию на стресс.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

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