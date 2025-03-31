Дроновый удар по Харькову ночью 31 марта 2025 года — какие последствия обстрела

Удар БпЛА по Харькову — есть попадания и пострадавшие
31 марта 2025 03:30
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Ночью в понедельник, 31 марта, россияне нанесли дроновой удар по Харькову. Вражеская цель попала по территории гражданского предприятия в Киевском районе города.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
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В результате взрывной волны получили повреждения остекления окон в соседних многоквартирных домах. По состоянию на 03:22 было известно о двух пострадавших, которые испытали острую реакцию на стресс.
Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
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