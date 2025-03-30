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Атака БпЛА на Харків — у міськраді розкрили масштаби руйнувань

30 березня 2025 11:52
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Харкова — у місті пошкоджено щонайменше 25 будівель
Комунальники фіксують пошкодження. Фото: Харківська міська рада
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Харкові внаслідок атаки російських безпілотників, що сталася ввечері 29 березня, пошкоджено щонайменше 25 будівель. Руйнування зафіксовані у Холодногірському та Шевченківському районах.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

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Наслідки атаки БпЛА

Міська влада Харкова зазначає, що унаслідок дронової атаки було вибито 346 вікон у квартирах, ще 252 — у місцях загального користування. 

"Комунальні служби оперативно почали усувати наслідки вибухів ще вночі. Зокрема, працівники КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" закривали вибиті контури", — йдеться у повідомленні.

Атака на Харків
Чоловік готує фанеру для закриття вікна. Фото: Харківська міська рада
Удар по Харкову
Працівник комунальної служби прибирає уламки. Фото: Харківська міська рада

Раніше ми писали, що унаслідок дронового удару 29 березня по Харкову зазнала пошкоджень одна з міських кав'ярень. Під ворожим обстрілом опинилася одна з міських лікарень.

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