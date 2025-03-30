Обстріл Харкова — у місті пошкоджено щонайменше 25 будівель

Комунальники фіксують пошкодження. Фото: Харківська міська рада

У Харкові внаслідок атаки російських безпілотників, що сталася ввечері 29 березня, пошкоджено щонайменше 25 будівель. Руйнування зафіксовані у Холодногірському та Шевченківському районах.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

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Міська влада Харкова зазначає, що унаслідок дронової атаки було вибито 346 вікон у квартирах, ще 252 — у місцях загального користування.

"Комунальні служби оперативно почали усувати наслідки вибухів ще вночі. Зокрема, працівники КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" закривали вибиті контури", — йдеться у повідомленні.

Чоловік готує фанеру для закриття вікна. Фото: Харківська міська рада

Працівник комунальної служби прибирає уламки. Фото: Харківська міська рада

Раніше ми писали, що унаслідок дронового удару 29 березня по Харкову зазнала пошкоджень одна з міських кав'ярень. Під ворожим обстрілом опинилася одна з міських лікарень.