Дроновий удар по Харкову вночі 31 березня 2025 року — які наслідки обстрілу

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Уночі в понеділок, 31 березня, росіяни завдали дронового удару по Харкову. Ворожа ціль влучила по території цивільного підприємства в Київському районі міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Наслідки обстрілу Харкова вночі 31 березня

Унаслідок вибухової хвилі зазнало пошкоджень скління вікон в сусідніх багатоквартирних будинках. Станом на 03:22 було відомо про двох постраждалих, які зазнали гострої реакції на стрес.

Потерпілим надали необхідну медичну допомогу.

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