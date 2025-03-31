Дроновий удар по Харкову вночі 31 березня 2025 року — які наслідки обстрілу

Удар БпЛА по Харкову — є влучення та постраждалі
31 березня 2025 03:30
Термінова новина
Уночі в понеділок, 31 березня, росіяни завдали дронового удару по Харкову. Ворожа ціль влучила по території цивільного підприємства в Київському районі міста.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
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Унаслідок вибухової хвилі зазнало пошкоджень скління вікон в сусідніх багатоквартирних будинках. Станом на 03:22 було відомо про двох постраждалих, які зазнали гострої реакції на стрес.
Потерпілим надали необхідну медичну допомогу.
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