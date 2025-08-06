Фото последствий обстрела АЗС в Харькове вечером 5 августа 2025 года

Повреждения на АЗС после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Вечером во вторник, 5 августа, РФ нанесла удар БпЛА типа "Молния" по АЗС в Киевском районе Харькова. Есть пострадавшая и повреждения.

Последствия атаки видел корреспондент Новини.LIVE.

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Вечером 5 августа в Харькове прогремели взрывы. Из-за обстрела травмировалась 20-летняя девушка. Также получило повреждения помещение автозаправки: в здании выбило стекла.

АЗС после обстрела после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Разбитое стекло на АЗС. Фото: Новини.LIVE

АЗС после обстрела после обстрела. Фото: Новости.LIVE

Напомним, вечером прогремел взрыв в Житомире. По предварительной информации, один человек погиб, а другой — получил ранения.

Также мы сообщали, что поздно вечером 5 августа РФ нанесла повторный удар "Молнией" по Харькову. Получили повреждения окна, но обошлось без пострадавших.