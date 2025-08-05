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Головна Харків Вибухи в Харкові — по місту повторно вдарили "Молнією"

Вибухи в Харкові — по місту повторно вдарили "Молнією"

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 23:15
Повторні вечірні вибухи в Харкові 5 серпня — що відомо
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: AKamyshin/X

Вибухи рогриміли в Харкові зараз, пізно ввечері у вівторок, 5 серпня. По місту вдруге за вечір ударили БпЛА типу "Молнія".

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Скриншот повідомлень Ігоря Терехова

Що відомо про удар по Харкову ввечері 5 серпня

За інформацію мера, влучання було в Київському районі. Деталі обстрілу з'ясовують.

ОНОВЛЕНО: Станом на 23:25, за останньою інформацією, під ударом опинилася дорога. Зазнали пошкоджень вікна в сусідніх будинках. Постраждалих, за попередніми даними, немає. 

Нагадаємо, раніше ввечері РФ завдала удару "Молнією" по АЗС у Київському району Харкова. Постраждала жінка.

Також ми повідомляли, що 5 серпня росіяни атакували керованими авіабомбами Куп'янськ Харківської області. Є влучання в житловий будинок. Під завалами можуть перебувати люди.

Харків вибух обстріли Ігор Терехов БпЛА
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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