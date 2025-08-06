Фото наслідків обстрілу АЗС у Харкові ввечері 5 серпня 2025 року

Пошкодження на АЗС після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Увечері у вівторок, 5 серпня, РФ завдала удару БпЛА типу "Молнія" по АЗС у Київському районі Харкова. Є постраждала та пошкодження.

Наслідки атаки бачив кореспондент Новини.LIVE.

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Увечері 5 серпня в Харкові прогриміли вибухи. Через обстріл травмувалася 20-річна дівчина. Також зазнало пошкоджень приміщення автозаправки: у будівлі вибило шибки.

АЗС після обстрілу. Фото: Новини.LIVE​​​​

Розбите скло на АЗС. Фото: Новини.LIVE

АЗС після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, увечері пролунав вибух у Житомирі. За попередньою інформацію, одна людина загинула, а інша — зазнала поранень.

Також ми повідомляли, що пізно ввечері 5 серпня РФ завдала повторного удару "Молнією" по Харкову. Зазнали пошкоджень вікна, але обійшлося без постраждалих.