Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Удар "Молнією" по АЗС у Харкові — фото наслідків атаки

Удар "Молнією" по АЗС у Харкові — фото наслідків атаки

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 00:30
Фото наслідків обстрілу АЗС у Харкові ввечері 5 серпня 2025 року
Пошкодження на АЗС після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Увечері у вівторок, 5 серпня, РФ завдала удару БпЛА типу "Молнія" по АЗС у Київському районі Харкова. Є постраждала та пошкодження.

Наслідки атаки бачив кореспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про удар по АЗС у Харкові

Увечері 5 серпня в Харкові прогриміли вибухи. Через обстріл травмувалася 20-річна дівчина. Також зазнало пошкоджень приміщення автозаправки: у будівлі вибило шибки.

Наслідки обстрілу Харкова ввечері 5 серпня 2025 року
АЗС після обстрілу. Фото: Новини.LIVE​​​​
Розбите внаслідок обстрілу скло
Розбите скло на АЗС. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Харкова ввечері 5 серпня 2025 року
АЗС після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, увечері пролунав вибух у Житомирі. За попередньою інформацію, одна людина загинула, а інша — зазнала поранень.

Також ми повідомляли, що пізно ввечері 5 серпня РФ завдала повторного удару "Молнією" по Харкову. Зазнали пошкоджень вікна, але обійшлося без постраждалих.

Харків обстріли безпілотник БпЛА руйнування
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації