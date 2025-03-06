Удар по Харькову 6 марта — последствия вражеской атаки

Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE

Российские войска ночью 6 марта ударили ударным дроном по многоэтажке в Харькове. В результате атаки пострадали два человека.

Последствия атаки в результате обстрела — смотрите в репортаже Новини.LIVE.

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Последствия удара по многоэтажке в Харькове

По данным прокуратуры, после вражеской атаки на Харьков повреждено остекление 85 квартир, детский сад, лицей и автомобили.

Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE

Также известно о двух пострадавших — у обоих острая реакция на стресс. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

Напомним, ночью, 6 марта, российские оккупанты атаковали дроном Харьков. В результате падения обломков в многоэтажном доме возник пожар.

Как известно, под ударом врага оказался Салтовский район города. К ликвидации последствий обстрела привлекли 35 спасателей.