Удар по Харькову 6 марта — последствия вражеской атаки

Удар по многоэтажке в Харькове — фоторепортаж Новини.LIVE
Российские войска ночью 6 марта ударили ударным дроном по многоэтажке в Харькове. В результате атаки пострадали два человека.
Последствия атаки в результате обстрела — смотрите в репортаже Новини.LIVE.
Последствия удара по многоэтажке в Харькове
По данным прокуратуры, после вражеской атаки на Харьков повреждено остекление 85 квартир, детский сад, лицей и автомобили.
Также известно о двух пострадавших — у обоих острая реакция на стресс. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.
Напомним, ночью, 6 марта, российские оккупанты атаковали дроном Харьков. В результате падения обломков в многоэтажном доме возник пожар.
Как известно, под ударом врага оказался Салтовский район города. К ликвидации последствий обстрела привлекли 35 спасателей.
Читайте Новини.LIVE!