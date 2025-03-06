Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Удар по багатоповерхівці у Харкові — фоторепортаж Новини.LIVE arrow

Удар по багатоповерхівці у Харкові — фоторепортаж Новини.LIVE

6 березня 2025 10:47
Карина Приходько - Редактор
Удар по Харкові 6 березня — наслідки ворожої атаки
Наслідки удару по Харкову. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Російські війська вночі 6 березня вдарили ударним дроном по багатоповерхівці у Харкові. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Наслідки атаки внаслідок обстрілу — дивіться у репортажі Новини.LIVE. 

Читайте також:

Наслідки удару по багатоповерхівці у Харкові

За даними прокуратури, після ворожої атаки на Харків пошкоджено скління 85 квартир, дитячий садок, ліцей та автомобілі.

удар по Харкові 6 березня
Наслідки удару по Харкову. Фото: Новини.LIVE
обстріли Харкова 6 березня
Наслідки удару по Харкову. Фото: Новини.LIVE
атака на Харків 6 березня
Наслідки удару по Харкову. Фото: Новини.LIVE

Також відомо про двох постраждалих — в обох гостра реакція на стрес. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

Нагадаємо, вночі, 6 березня, російські окупанти атакували дроном Харків. Внаслідок падіння уламків у багатоповерховому будинку виникла пожежа.

Як відомо, під ударом ворога опинився Салтівський район міста. До ліквідації наслідків обстрілу залучили 35 рятувальників. 

Харків обстріли дрони війна в Україні руйнування
Реклама
Реклама
Реклама