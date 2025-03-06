Удар по Харкові 6 березня — наслідки ворожої атаки

Удар по багатоповерхівці у Харкові — фоторепортаж Новини.LIVE
Російські війська вночі 6 березня вдарили ударним дроном по багатоповерхівці у Харкові. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.
Наслідки атаки внаслідок обстрілу — дивіться у репортажі Новини.LIVE.
Наслідки удару по багатоповерхівці у Харкові
За даними прокуратури, після ворожої атаки на Харків пошкоджено скління 85 квартир, дитячий садок, ліцей та автомобілі.
Також відомо про двох постраждалих — в обох гостра реакція на стрес. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.
Нагадаємо, вночі, 6 березня, російські окупанти атакували дроном Харків. Внаслідок падіння уламків у багатоповерховому будинку виникла пожежа.
Як відомо, під ударом ворога опинився Салтівський район міста. До ліквідації наслідків обстрілу залучили 35 рятувальників.
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