Главная Харьков Удар по многоэтажке в Харькове — есть пострадавшие

Удар по многоэтажке в Харькове — есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 00:44
обновлено: 00:57
Последствия обстрела Харькова в ночь на 19 ноября 2025 года
Срочная новость

В ночь на среду, 19 ноября, россияне нанесли дроновой удар по Харькову. Под ударом 11 вражеских БпЛА оказались Слободской и Основянский районы. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Последствия ночной атаки на Харьков 19 ноября

Есть попадание в девятиэтажку. Вспыхнул пожар. Также горят гаражи. На места ударов направляются медики и спасатели.

По информации городского головы Харькова Игоря Терехова, есть попадание в одно из медицинских учреждений. Получил ранения врач. Есть повреждения здания и автомобилей. Из подъезда многоэтажки, который пострадал от удара, эвакуировали 22 человека.

По состоянию на 00:43, по данным Олега Синегубова, получили ранения пять человек. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

ОБНОВЛЕНО: В 00:53 стало известно, что количество пострадавших возросло до семи.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
