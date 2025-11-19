Последствия обстрела Харькова в ночь на 19 ноября 2025 года

Удар по многоэтажке в Харькове — есть пострадавшие
В ночь на среду, 19 ноября, россияне нанесли дроновой удар по Харькову. Под ударом 11 вражеских БпЛА оказались Слободской и Основянский районы. Есть пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия ночной атаки на Харьков 19 ноября
Есть попадание в девятиэтажку. Вспыхнул пожар. Также горят гаражи. На места ударов направляются медики и спасатели.
По информации городского головы Харькова Игоря Терехова, есть попадание в одно из медицинских учреждений. Получил ранения врач. Есть повреждения здания и автомобилей. Из подъезда многоэтажки, который пострадал от удара, эвакуировали 22 человека.
По состоянию на 00:43, по данным Олега Синегубова, получили ранения пять человек. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
ОБНОВЛЕНО: В 00:53 стало известно, что количество пострадавших возросло до семи.
