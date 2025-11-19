Відео
Головна Харків Удар по багатоповерхівці в Харкові — є постраждалі

Удар по багатоповерхівці в Харкові — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 00:44
Оновлено: 01:16
Наслідки обстрілу Харкова в ніч проти 19 листопада 2025 року
Термінова новина

У ніч проти середи, 19 листопада, росіяни завдали дронового удару по Харкову. Під ударом 11 ворожих БпЛА опинилися Слобідський і Основ'янський райони. Є постраждалі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Наслідки нічної атаки на Харків 19 листопада 

Є влучання в дев'ятиповерхівку. Спалахнула пожежа. Також горять гаражі. На місця ударів прямують медики й рятувальники. 

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, є влучання в один із медичних закладів. Зазнав поранень лікар. Є пошкодження будівлі та автомобілів. Із під'їзду багатоповерхівки, який постраждав від удару, евакуювали 22 людини.

Станом на 00:43, за даними Олега Синєгубова, зазнали поранень п'ятеро людей. Усім потерпілим надають медичну допомогу.

ОНОВЛЕНО: О 00:53 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до семи.

Новина доповнюється 

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
