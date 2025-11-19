Наслідки обстрілу Харкова в ніч проти 19 листопада 2025 року

Удар по багатоповерхівці в Харкові — є постраждалі
У ніч проти середи, 19 листопада, росіяни завдали дронового удару по Харкову. Під ударом 11 ворожих БпЛА опинилися Слобідський і Основ'янський райони. Є постраждалі.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наслідки нічної атаки на Харків 19 листопада
Є влучання в дев'ятиповерхівку. Спалахнула пожежа. Також горять гаражі. На місця ударів прямують медики й рятувальники.
За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, є влучання в один із медичних закладів. Зазнав поранень лікар. Є пошкодження будівлі та автомобілів. Із під'їзду багатоповерхівки, який постраждав від удару, евакуювали 22 людини.
Станом на 00:43, за даними Олега Синєгубова, зазнали поранень п'ятеро людей. Усім потерпілим надають медичну допомогу.
ОНОВЛЕНО: О 00:53 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до семи.
Новина доповнюється
Читайте Новини.LIVE!