Обстрелы Харькова и области 30 января: ОВА проинформировала о последствиях

Удар по дому и обстрелы приграничных районов: Харьковская ОВА сообщила о последствиях новых атак рф
Российские захватчики продолжают атаковать мирные населённые пункты Харьковщины. За прошедшие сутки под огнем врага оказался четырехэтажный жилой дом в Харькове, а также приграничные населенные пункты региона.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
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Обстрел жилого дома
Как отмечается в сообщении, вчера около 23:00 враг нанес по Харькову очередной ракетный удар. Предварительно из зенитно-ракетного комплекса С-300.
"Ракета попала в четырехэтажный жилой дом в Киевском районе. Разрушены верхние этажи и крыша дома, произошел масштабный пожар. К сожалению, погибла пожилая женщина. Еще трое жителей дома получили ранения. В 3:20 пожар был ликвидирован. Спасательные работы на месте еще продолжаются", — написал Синегубов.
Атаки приграничных районов
Также за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.
"Под огнем врага были Купянск, Волчанск, Стрелеча, Двуречная и другие города и села. Повреждены частные дома, магазины, хозяйственные постройки", — говорится в сообщении.
По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянске в результате вражеского обстрела ранения получил 41-летний мужчина. Его состояние средней тяжести.
Ранее о последствиях попадания российской ракеты по жилому дому в Харькове сообщили в ГСЧС.
Напомним, 28 января российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области.
По информации начальника Константиновской городской военной администрации Алексея Рослова, в результате ракетного удара по жилому сектору погибли три мирных жителя города. Еще 14 человек получили ранения разной степени тяжести.
29 января оккупанты в очередной раз массированно накрыли огнем Херсон. Погибли три человека. Снаряды попали в гражданские объекты и вызвали несколько пожаров.