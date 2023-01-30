Обстрелы Харькова и области 30 января: ОВА проинформировала о последствиях

Вражеская ракета попала в жилой дом в Харькове

Российские захватчики продолжают атаковать мирные населённые пункты Харьковщины. За прошедшие сутки под огнем врага оказался четырехэтажный жилой дом в Харькове, а также приграничные населенные пункты региона.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Обстрел жилого дома

Как отмечается в сообщении, вчера около 23:00 враг нанес по Харькову очередной ракетный удар. Предварительно из зенитно-ракетного комплекса С-300.

"Ракета попала в четырехэтажный жилой дом в Киевском районе. Разрушены верхние этажи и крыша дома, произошел масштабный пожар. К сожалению, погибла пожилая женщина. Еще трое жителей дома получили ранения. В 3:20 пожар был ликвидирован. Спасательные работы на месте еще продолжаются", — написал Синегубов.

Атаки приграничных районов

Также за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

"Под огнем врага были Купянск, Волчанск, Стрелеча, Двуречная и другие города и села. Повреждены частные дома, магазины, хозяйственные постройки", — говорится в сообщении.

По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянске в результате вражеского обстрела ранения получил 41-летний мужчина. Его состояние средней тяжести.

Ранее о последствиях попадания российской ракеты по жилому дому в Харькове сообщили в ГСЧС.

Напомним, 28 января российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области.

По информации начальника Константиновской городской военной администрации Алексея Рослова, в результате ракетного удара по жилому сектору погибли три мирных жителя города. Еще 14 человек получили ранения разной степени тяжести.

29 января оккупанты в очередной раз массированно накрыли огнем Херсон. Погибли три человека. Снаряды попали в гражданские объекты и вызвали несколько пожаров.