Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Харьков arrow Удар по дому и обстрелы приграничных районов: Харьковская ОВА сообщила о последствиях новых атак рф arrow

Удар по дому и обстрелы приграничных районов: Харьковская ОВА сообщила о последствиях новых атак рф

30 января 2023 08:28
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Обстрелы Харькова и области 30 января: ОВА проинформировала о последствиях
Вражеская ракета попала в жилой дом в Харькове
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские захватчики продолжают атаковать мирные населённые пункты Харьковщины. За прошедшие сутки под огнем врага оказался четырехэтажный жилой дом в Харькове, а также приграничные населенные пункты региона.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Читайте также:

Обстрел жилого дома

Как отмечается в сообщении, вчера около 23:00 враг нанес по Харькову очередной ракетный удар. Предварительно из зенитно-ракетного комплекса С-300.

"Ракета попала в четырехэтажный жилой дом в Киевском районе. Разрушены верхние этажи и крыша дома, произошел масштабный пожар. К сожалению, погибла пожилая женщина. Еще трое жителей дома получили ранения. В 3:20 пожар был ликвидирован. Спасательные работы на месте еще продолжаются", — написал Синегубов.

Обстрел Харькова 30 января

Обстрел Харькова 30 января

Обстрел Харькова 30 января

Атаки приграничных районов

Также за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

"Под огнем врага были Купянск, Волчанск, Стрелеча, Двуречная и другие города и села. Повреждены частные дома, магазины, хозяйственные постройки", — говорится в сообщении.

По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянске в результате вражеского обстрела ранения получил 41-летний мужчина. Его состояние средней тяжести.

Ранее о последствиях попадания российской ракеты по жилому дому в Харькове сообщили в ГСЧС.

Напомним, 28 января российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области.

По информации начальника Константиновской городской военной администрации Алексея Рослова, в результате ракетного удара по жилому сектору погибли три мирных жителя города. Еще 14 человек получили ранения разной степени тяжести.

29 января оккупанты в очередной раз массированно накрыли огнем Херсон. Погибли три человека. Снаряды попали в гражданские объекты и вызвали несколько пожаров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

09:59 Бывший соперник Усика рассказал, почему у Фьюри нет шансов в бою против украинца

Новина з фото

09:57 Обстрелы Донбасса: повреждены жилые дома, погиб человек

09:32 Буданов поделился своим видением будущих отношений между Украиной и россией

09:31 Спортсмены Одесской области собрали большой "урожай" медалей на чемпионате Украины

09:23 АЗС еще больше снизили цены: сколько сейчас стоит топливо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:03 Оккупанты начали вывозить в рф семьи мобилизованных во вражескую армию жителей Луганщины

08:53 От рук оккупантов погибли более 450 украинских детей, — Офис генпрокурора

08:46 Спекуляций станет меньше: Укрзализныця продает билеты по-новому

08:33 ВСУ за сутки уничтожили пол тысячи оккупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф

08:29 Утро начинается с тревоги: Братчук рассказал о ситуации в Одесской области

Новина з відео

07:41 В Иране прогремели новые взрывы: что известно

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 января: Весам — решение сложных вопросов, Рыбам — продуктивный день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​​​​​Ночной удар по харьковской многоэтажке: погиб по меньшей мере один человек

Новина з відео

23:02 Последнее интервью: погибший глава МВД Монастырский рассказал, чего хотел бы больше всего

Новина з відео

22:47 Обстрел херсонского порта: экипаж поврежденного судна локализовал утечку нефти в Днепр

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:17 Зеленский написал письмо Макрону из-за допуска россиян к Олимпиаде-2024

Новина з відео

19:26 Американец после перелома спины установил рекорд Гиннеса на девятиметровом одноколесном велосипеде

Эксклюзив

17:25 Купить поесть и заплатить за коммуналку: сколько одесситам нужно зарабатывать в месяц для комфортной жизни

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Новина з відео

14:45 Враг готов к новому удару с Черного моря, — Братчук

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

14:30 Похудеть эффективно и без страданий: какие небольшие изменения нужно внести в ежедневную рутину

Эксклюзив

12:00 Полтриллиона на долги: сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году

Эксклюзив

11:00 Одесские рынки заполонили импортные продукты: насколько сильно это повлияло на цены

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 45-я. В Беларуси начали исчезать "чмобики"

Актуальное по теме

None 30 Январь 09:58

Бывший соперник Усика рассказал, почему у Фьюри нет шансов в бою против украинца

None 30 Январь 09:57

Обстрелы Донбасса: повреждены жилые дома, погиб человек

None 30 Январь 09:32

Буданов поделился своим видением будущих отношений между Украиной и россией

None 30 Январь 09:31

Спортсмены Одесской области собрали большой "урожай" медалей на чемпионате Украины

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB