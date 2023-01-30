Обстріли Харкова та області 30 січня: ОВА поінформувала про наслідки

Удар по будинку та обстріли прикордонних районів: Харківська ОВА повідомила про наслідки нових атак рф
Російські загарбники продовжують атакувати мирні населені пункти Харківщини. Протягом минулої доби під вогнем ворога опинився чотириповерховий житловий будинок у Харкові, а також прикордонні населені пункти регіону.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.
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Обстріл житлового будинку
Як зазначається у повідомленні, вчора близько 23:00 ворог завдав по Харкову черговий ракетний удар. Попередньо з зенітно-ракетного комплексу С-300.
"Ракета влучила у чотириповерховий житловий будинок в Київському районі. Зруйновані верхні поверхи та дах будинку, сталася масштабна пожежа. На жаль, загинула літня жінка. Ще троє мешканців будинку отримали поранення. О 3:20 пожежу було ліквідовано. Рятувальні роботи на місці ще тривають", — написав Синєгубов.
Атаки прикордонних районів
Також протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.
"Під вогнем ворога були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші міста і села. Пошкоджено приватні будинки, магазини, господарчі споруди", — йдеться у повідомленні.
За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 41-річний чоловік. Його стан середньої тяжкості.
Додамо, що раніше про наслідки влучання російської ракети по житловому будинку у Харкові повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, 28 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області.
За інформацією начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Олексія Рослова, внаслідок ракетного удару по житловому сектору загинуло три мирних мешканці міста. Ще 14 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості.
29 січня окупанти вкотре масовано накрили вогнем Херсон. Загинуло троє людей. Снаряди влучили у цивільні об'єкти та спричинили декілька пожеж.