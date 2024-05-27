Удар по гипермаркету в Харькове — количество жертв увеличилось

Ликвидация последствий разрушений в Харькове. Фото: ГСЧС

Еще одну жертву обнаружили в результате масштабной российской атаки по Харькову 25 мая. При разборе завалов на месте разрушенного строительного гипермаркета обнаружено тело погибшего человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в понедельник, 27 мая.

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Ликвидация последствий разрушений в Харькове. Фото: ГСЧС

Последствия русского удара

Всего в результате атаки по харьковскому "Эпицентру" погибли 17 человек, пострадавших — 49.

По данным ГСЧС, очищено более 9 000 квадратных метров территории торгового центра, это почти 70% площади здания.

В настоящее время продолжаются аварийно-розыскные работы.

Напомним, Россия в субботу, 25 мая, ударила по Харькову, разрушив строительный гипермаркет "Эпицентр". В момент удара в здании могли находиться 200 гражданских.

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