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Удар по гіпермаркету в Харкові — кількість жертв збільшилась

27 травня 2024 20:07
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Удар по гіпермаркету в Харкові — кількість жертв збільшилась
Ліквідація наслідків руйнувань у Харкові. Фото: ДСНС
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Ще одну жертву знайшли внаслідок масштабної російської атаки по Харкову 25 травня. Під час розбору завалів на місці зруйнованого будівельного гіпермаркету виявлено тіло загиблої людини.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у понеділок, 27 травня.

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Ліквідація наслідків руйнувань у Харкові. Фото: ДСНС

Наслідки російського удару

Усього внаслідок атаки по харківському "Епіцентрі" загинуло 17 людей, постраждалих — 49.

За даними ДСНС, очищено понад 9000 квадратних метрів території торговельного центру, це майже 70% площі будівлі.

Наразі тривають аварійно-пошукові роботи.

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, вдарила по Харкову, зруйнувавши будівельний гіпермаркет "Епіцентр". В момент удару в будівлі могли перебувати 200 цивільних.

Також Новини.LIVE писали про те, який вигляд має всередині зруйнований РФ "Епіцентр" у Харкові.

російські війська
Харків
ДСНС
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Епіцентр

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