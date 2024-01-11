Удар по гостинице в Харькове — последствия и все подробности
Вчера вечером, 10 января, около 22:30 российские оккупанты обстреляли центральную часть Харькова. Под вражеским ударом оказался отель.
Все подробности об атаке оккупантов рассказали в МВД.
Обстрел гостиницы в Харькове
В здание отеля попали две российские ракеты.
"В результате вражеских ударов 11 человек пострадали, среди которых 37-летний журналист турецкого издания. Девять доставили в больницы, двум пострадавшим оказали помощь на месте", — говорится в сообщении.
Во время ликвидации последствий российской атаки работники ГСЧС спасли двух человек, а также эвакуировали еще 19.
В результате обстрела здание гостиницы частично повреждено, начался пожар. В МВД рассказали, что на парковке горели автомобили.
На месте обстрела работали все необходимые службы.
Напомним, 10 января российские оккупанты ударили двумя ракетами типа С-300 в центре Харькова. Захватчики попали в здание гостиничного комплекса.
Также мы писали, что в результате ракетного удара по Киевскому району Харькова 10 января пострадали по меньшей мере 11 человек, в том числе двое иностранных журналистов.
Добавим, спасатели достали из-под завалов гостиницы в Харькове двух человек. К тому же они эвакуировали еще 19 людей.
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