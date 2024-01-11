Удар по гостинице в Харькове — последствия и все подробности

Правоохранитель на месте обстрела. Фото: t.me/mvs_ukraine

Вчера вечером, 10 января, около 22:30 российские оккупанты обстреляли центральную часть Харькова. Под вражеским ударом оказался отель.

Все подробности об атаке оккупантов рассказали в МВД.

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В здание отеля попали две российские ракеты.

"В результате вражеских ударов 11 человек пострадали, среди которых 37-летний журналист турецкого издания. Девять доставили в больницы, двум пострадавшим оказали помощь на месте", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Харькова 10 января. Фото: t.me/mvs_ukraine

Во время ликвидации последствий российской атаки работники ГСЧС спасли двух человек, а также эвакуировали еще 19.

В результате обстрела здание гостиницы частично повреждено, начался пожар. В МВД рассказали, что на парковке горели автомобили.

Последствия обстрела Харькова 10 января. Фото: t.me/mvs_ukraine

На месте обстрела работали все необходимые службы.

Напомним, 10 января российские оккупанты ударили двумя ракетами типа С-300 в центре Харькова. Захватчики попали в здание гостиничного комплекса.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Киевскому району Харькова 10 января пострадали по меньшей мере 11 человек, в том числе двое иностранных журналистов.

Добавим, спасатели достали из-под завалов гостиницы в Харькове двух человек. К тому же они эвакуировали еще 19 людей.