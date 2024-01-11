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Удар по готелю у Харкові — наслідки та всі відомості

11 січня 2024 08:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Удар по готелю у Харкові — наслідки та всі відомості
Правоохоронець на місці обстрілу. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора ввечері, 10 січня, близько 22:30 російські окупанти обстріляли центральну частину Харкова. Під ворожим ударом опинився готель.

Всі відомості про атаку окупантів розповіли у МВС.

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У будівлю готелю поцілили дві російські ракети. 

"Унаслідок ворожих ударів 11 людей постраждали, серед яких 37-річний журналіст турецького видання. Дев'ятьох доставили до лікарень, двом постраждалим надали допомогу на місці", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Харкова 10 січня
Наслідки обстрілу Харкова 10 січня. Фото: t.me/mvs_ukraine 

Під час ліквідації наслідків російської атаки працівники ДСНС врятували двох людей, а також евакуювали ще 19. 

Внаслідок обстрілу будівля готелю частково пошкоджена, розпочалася пожежа. У МВС розповіли, що на парковці горіли автомобілі.

Наслідки обстрілу Харкова 10 січня
Наслідки обстрілу Харкова 10 січня. Фото: t.me/mvs_ukraine 

На місці обстрілу працювали усі необхідні служби.

Нагадаємо, 10 січня російські окупанти вдарили двома ракетами типу С-300 у середмісті Харкова. Загарбники влучили у будівлю готельного комплексу. 

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по Київському району Харкова 10 січня постраждали щонайменше 11 людей, зокрема, двоє іноземних журналістів.

Додамо, рятувальники дістали з-під завалів готелю у Харкові двох людей. До того ж вони евакуювали ще 19 осіб.

МВС
війна
Харків
обстріли
готелі
окупанти
ракети

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