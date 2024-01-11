Удар по готелю у Харкові — наслідки та всі відомості
Вчора ввечері, 10 січня, близько 22:30 російські окупанти обстріляли центральну частину Харкова. Під ворожим ударом опинився готель.
Всі відомості про атаку окупантів розповіли у МВС.
Обстріл готелю в Харкові
У будівлю готелю поцілили дві російські ракети.
"Унаслідок ворожих ударів 11 людей постраждали, серед яких 37-річний журналіст турецького видання. Дев'ятьох доставили до лікарень, двом постраждалим надали допомогу на місці", — йдеться у повідомленні.
Під час ліквідації наслідків російської атаки працівники ДСНС врятували двох людей, а також евакуювали ще 19.
Внаслідок обстрілу будівля готелю частково пошкоджена, розпочалася пожежа. У МВС розповіли, що на парковці горіли автомобілі.
На місці обстрілу працювали усі необхідні служби.
Нагадаємо, 10 січня російські окупанти вдарили двома ракетами типу С-300 у середмісті Харкова. Загарбники влучили у будівлю готельного комплексу.
Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по Київському району Харкова 10 січня постраждали щонайменше 11 людей, зокрема, двоє іноземних журналістів.
Додамо, рятувальники дістали з-під завалів готелю у Харкові двох людей. До того ж вони евакуювали ще 19 осіб.
Читайте Новини.LIVE!