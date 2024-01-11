Удар по готелю в Харкові — рятувальники дістали з-під завалів двох людей

Рятувальники біля пошкодженого готелю. Фото: Харків Times

Вчора увечері, 10 січня, російські загарбники вдарили двома ракетами С-300 по будівлі готельного комплексу в Харкові. З пошкодженої будівлі вдалося врятувати двох постраждалих.

Про це повідомляє ДСНС.

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"Працівниками ДСНС під час ліквідації наслідків ворожого удару по готелю в Харкові було врятовано двох поранених людей та евакуйовано 19 осіб", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією рятувальників, загалом від ворожого удару постраждало 11 людей.

Серед поранених — персонал та гості готелю, з яких один іноземний журналіст.

Нагадаємо, що 10 січня російські загарбники влучили по цивільному об'єкту в Харкові. Неподалік від будівлі горіли автомобілі.

Також ми писали, що окрім готелю постраждали й житлові будинки — один комунальний, один приватний, автосалон, виробниче підприємство.