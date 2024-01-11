Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Удар по готелю в Харкові — рятувальники дістали з-під завалів двох людей arrow

Удар по готелю в Харкові — рятувальники дістали з-під завалів двох людей

11 січня 2024 07:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Удар по готелю в Харкові — рятувальники дістали з-під завалів двох людей
Рятувальники біля пошкодженого готелю. Фото: Харків Times
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Вчора увечері, 10 січня, російські загарбники вдарили двома ракетами С-300 по будівлі готельного комплексу в Харкові. З пошкодженої будівлі вдалося врятувати двох постраждалих.

Про це повідомляє ДСНС

Читайте також:

Удар по Харкову 10 січня 

"Працівниками ДСНС під час ліквідації наслідків ворожого удару по готелю в Харкові було врятовано двох поранених людей та евакуйовано 19 осіб", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією рятувальників, загалом від ворожого удару постраждало 11 людей.

Серед поранених — персонал та гості готелю, з яких один іноземний журналіст.

Нагадаємо, що 10 січня російські загарбники влучили по цивільному об'єкту в Харкові. Неподалік від будівлі горіли автомобілі.

Також ми писали, що окрім готелю постраждали й житлові будинки — один комунальний, один приватний, автосалон, виробниче підприємство. 

Харків
ДСНС
обстріли
рятувальники
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі