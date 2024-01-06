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Удар по Харькову 2 января – ракета могла быть производства КНДР

6 января 2024 22:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Удар по Харькову 2 января – ракета могла быть производства КНДР
Обломки сбитой ракеты. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россияне ударили ракетами по Харькову утром 2 января, в результате чего в городе было три попадания. На обломках одной из ракет были обнаружены местами затертые детали.

Об этом рассказал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко в комментарии Новини.LIVE.

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По словам Чубенко, диаметр ракеты — на 10 мм больше, чем у российского "Искандера".

"Здесь есть затертые детали, хотели убрать определенную информацию. У россиян и вообще в Советском Союзе был очень тщательный подход к изготовлению ракет. Ставили даже фамилии сотрудников, которые осуществляли установку определенных узлов на эту ракету. В этой ракете мы видим, что написано разными фломастерами, разными приборами, разного размера", — рассказал он.

По мнению спикера, эта ракета похожа на одно из северокорейских, но прямых доказательств пока нет.

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Уламки збитої ракети. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что россияне ударили ракетами по Харькову утром 2 января, в результате чего было три попадания в Шевченковском районе. Прокуратура совместно с другими ведомствами устанавливает страну производства выпущенных по городу ракет.

Кроме того, Россия в недавних атаках в новогодние праздники применила северокорейские ракеты против Украины. В Великобритании осудили такие действия Российской Федерации и заявили, что они "симптом ее изоляции на мировой арене и признак ее отчаяния".

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