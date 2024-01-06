Удар по Харькову 2 января – ракета могла быть производства КНДР
Россияне ударили ракетами по Харькову утром 2 января, в результате чего в городе было три попадания. На обломках одной из ракет были обнаружены местами затертые детали.
Об этом рассказал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко в комментарии Новини.LIVE.
Ракетный удар по Харькову 2 января
По словам Чубенко, диаметр ракеты — на 10 мм больше, чем у российского "Искандера".
"Здесь есть затертые детали, хотели убрать определенную информацию. У россиян и вообще в Советском Союзе был очень тщательный подход к изготовлению ракет. Ставили даже фамилии сотрудников, которые осуществляли установку определенных узлов на эту ракету. В этой ракете мы видим, что написано разными фломастерами, разными приборами, разного размера", — рассказал он.
По мнению спикера, эта ракета похожа на одно из северокорейских, но прямых доказательств пока нет.
Ранее мы писали, что россияне ударили ракетами по Харькову утром 2 января, в результате чего было три попадания в Шевченковском районе. Прокуратура совместно с другими ведомствами устанавливает страну производства выпущенных по городу ракет.
Кроме того, Россия в недавних атаках в новогодние праздники применила северокорейские ракеты против Украины. В Великобритании осудили такие действия Российской Федерации и заявили, что они "симптом ее изоляции на мировой арене и признак ее отчаяния".
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