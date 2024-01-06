Удар по Харкову 2 січня — ракета могла бути виробництва КНДР

Уламки збитої ракети. Фото: Новини.LIVE

Росіяни вдарили ракетами по Харкову вранці 2 січня, внаслідок чого у місті було три влучання. На уламках однієї з ракет виявили місцями затерті деталі.

Про це розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко у коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Ракетний удар по Харкову 2 січня

За словами Чубенка, діаметр ракети — на 10 мм більший за той, що має російський "Іскандер".

"Тут є затерті деталі, хотіли прибрати певну інформацію. У росіян, і взагалі у Радянському Союзі, був дуже ретельний підхід до виготовлення ракет. Ставили навіть прізвища співробітників, які здійснювали встановлення певних вузлів на цю ракету. В цій ракеті ми бачимо, що написано різними фломастерами, різними приладами, різного розміру", — розповів він.

На думку речника, ця ракета схожа на одну з північнокорейських, але прямих доказів поки що немає.

Уламки збитої ракети. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що росіяни вдарили ракетами по Харкову вранці 2 січня, внаслідок чого було три влучання у Шевченківському районі. Прокуратура спільно з іншими відомствами встановлює країну виробництва ракет, які випустили по місту.

Крім того, Росія в нещодавніх атаках під час новорічних свят застосувала північнокорейські ракети проти України. У Великій Британії засудили такі дії Російської Федерації і заявили, що вони є "симптомом її ізоляції на світовій арені та ознакою її відчаю".