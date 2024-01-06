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Удар по Харкову 2 січня — ракета могла бути виробництва КНДР

6 січня 2024 22:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Удар по Харкову 2 січня — ракета могла бути виробництва КНДР
Уламки збитої ракети. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росіяни вдарили ракетами по Харкову вранці 2 січня, внаслідок чого у місті було три влучання. На уламках однієї з ракет виявили місцями затерті деталі.

Про це розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко у коментарі Новини.LIVE.

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За словами Чубенка, діаметр ракети — на 10 мм більший за той, що має російський "Іскандер".

"Тут є затерті деталі, хотіли прибрати певну інформацію. У росіян, і взагалі у Радянському Союзі, був дуже ретельний підхід до виготовлення ракет. Ставили навіть прізвища співробітників, які здійснювали встановлення певних вузлів на цю ракету. В цій ракеті ми бачимо, що написано різними фломастерами, різними приладами, різного розміру", — розповів він.

На думку речника, ця ракета схожа на одну з північнокорейських, але прямих доказів поки що немає.

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Уламки збитої ракети. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що росіяни вдарили ракетами по Харкову вранці 2 січня, внаслідок чого було три влучання у Шевченківському районі. Прокуратура спільно з іншими відомствами встановлює країну виробництва ракет, які випустили по місту.

Крім того, Росія в нещодавніх атаках під час новорічних свят застосувала північнокорейські ракети проти України. У Великій Британії засудили такі дії Російської Федерації і заявили, що вони є "симптомом її ізоляції на світовій арені та ознакою її відчаю".

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