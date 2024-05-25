Удар по Харькову — многие пропали без вести
25 мая 2024 16:56
обновлено: 17:48
Последствия российского удара. Фото: Олег Синегубов/Telegram
Оккупанты в субботу, 25 мая, ударили КАБами по гипермаркету в Харькове. Известно о двух погибших, многие пропали без вести.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Читайте также:
Удар по Харькову 25 мая
Россияне ударили по строительному гипермаркету в Харькове. Известно о двух погибших, также многие пропали без вести.
"Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей — это чистый терроризм", — написал мэр города Игорь Терехов.
Напомним, в Харькове в субботу, 25 мая, раздались взрывы. Оккупанты попали в строительный гипермаркет.
Также мы писали, что на момент попадания внутри здания могло быть до 200 человек.
Читайте Новини.LIVE!