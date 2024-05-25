Удар по Харькову — многие пропали без вести

Последствия российского удара. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Оккупанты в субботу, 25 мая, ударили КАБами по гипермаркету в Харькове. Известно о двух погибших, многие пропали без вести.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Россияне ударили по строительному гипермаркету в Харькове. Известно о двух погибших, также многие пропали без вести.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

"Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей — это чистый терроризм", — написал мэр города Игорь Терехов.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, в Харькове в субботу, 25 мая, раздались взрывы. Оккупанты попали в строительный гипермаркет.

Также мы писали, что на момент попадания внутри здания могло быть до 200 человек.