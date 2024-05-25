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Удар по Харькову — многие пропали без вести

25 мая 2024 16:56
обновлено: 17:48
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Удар по Харькову — многие пропали без вести
Последствия российского удара. Фото: Олег Синегубов/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Оккупанты в субботу, 25 мая, ударили КАБами по гипермаркету в Харькове. Известно о двух погибших, многие пропали без вести.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Удар по Харькову 25 мая

Россияне ударили по строительному гипермаркету в Харькове. Известно о двух погибших, также многие пропали без вести.

Скриншот сообщения Олега Синегубова
Скриншот сообщения Олега Синегубова

"Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей — это чистый терроризм", — написал мэр города Игорь Терехов.

Скриншот сообщения Игоря Терехова
Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, в Харькове в субботу, 25 мая, раздались взрывы. Оккупанты попали в строительный гипермаркет.

Также мы писали, что на момент попадания внутри здания могло быть до 200 человек.

война
Харьков
Украина
Харьковская область
Игорь Терехов
Олег Синегубов
война в Украине
ракетный удар
погибшие
авиабомба

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